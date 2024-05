Mercato : pour l'OL féminin, le chantier commence

Avec les départs de trois membres majeurs du staff, l'OL féminin s'apprête à vivre un tournant cet été. Pour Michele Kang et Vincent Ponsot, les choix à venir s'annoncent cruciaux.

Ce n'était plus un secret, et les dirigeants de l'OL féminin ont eu quelques semaines pour s'y préparer. Mercredi, Sonia Bompastor a informé de son départ du Rhône, en même temps qu'elle rejoignait Chelsea pour un nouveau projet. Mais en plus de perdre leur entraîneure, les championnes de France 2024 ont également vu s'envoler les deux principaux adjoints, Camille Abily et Théo Rivrin.

La fin d'un cycle donc pour toute une équipe, qui se faisait déjà quelque peu sentir et que la coach avait anticipé. "Pour être tout à fait honnête, au moment où on prolonge la saison dernière, le club était très satisfait de notre travail, de ce qu’on avait réussi à mettre en place, mais de mon côté, j’avais pour ambition de prolonger d’une année de plus pour arriver à trois ans. Dans le foot et surtout dans mon métier, on sait que trois ans, ça représente beaucoup, nous a-t-elle confié. On a donc signé jusqu’en 2025 en se disant qu’on ferait un point à l’issue de cet exercice."

Qui pour s'asseoir sur le banc de l'OL féminin ?

Les discussions ont mené à cette fin d'aventure. Un passage globalement couronné de succès avec trois victoires en D1, une en Ligue des champions ou encore une autre Coupe de France. Le bilan de 100 succès en 118 rencontres est à valoriser. Mais les Fenottes ont aussi connu quelques ratés, comme en demi-finale de la Coupe de France cette année ou le quart de finale contre... Chelsea en 2023. Dans le jeu aussi, et l'affrontement face à Barcelone samedi dernier l'a montré (2-0), la formation avait des manques.

La tâche du ou de la prochain(e) coach(e) sera de faire a minima aussi bien, et même mieux en allant déloger le Barça de son trône européen. Dernièrement, le nom de Pedro Martinez Losa a été évoqué pour ce poste, lui qui est passé par Bordeaux notamment (2019-2021). Il colle donc aux critères établis par la direction, incarnée par Michele Kang, la propriétaire, et Vincent Ponsot, directeur général de l'OL féminin, à savoir un ou une technicien(ne) qui connaît ou veut s'investir dans le football féminin, et avec une certaine maîtrise du français.

De nombreuses candidatures reçues

En plus de l'actuel sélectionneur de l'Écosse, le club a reçu de nombreuses candidatures, et il devrait prendre son temps avant de choisir la personne qui incarnera le futur visage de l'Olympique lyonnais. Le profil de Fabrice Abriel, qui vient de quitter ses fonctions à Fleury (4e du championnat et bourreau des Rhodaniennes en coupe) pourrait aussi être scruté par exemple, ainsi que celui de Jocelyn Prêcheur (PSG) selon L'Equipe.

Le staff ne sera qu'une partie du chantier qui attend le club, puisqu'il faudra aussi profiter du mercato pour bâtir un groupe capable de rivaliser avec les Barcelonaises, mais également avec les écuries anglaises, des concurrentes sérieuses pour le titre européen l'an prochain. Cette tâche reviendra, en partie, au futur directeur du recrutement qui intégrera très bientôt l'état-major.

Un effectif à retoucher

L'effectif ne devrait pas être chamboulé puisqu'une majorité des joueuses ont resigné ou sont encore sous contrat. Delphine Cascarino doit s'engager pour deux ans de plus, et il restera ensuite à régler les cas de Griedge Mbock et de Perle Morroni. Dans le même temps, il faudra attirer les recrues capables de faire passer ce cap aux Fenottes, notamment offensivement. Les absences répétées d'Ada Hegerberg et d'Eugénie Le Sommer ont ainsi coûté cher à cette équipe. Les retours de prêt de Melvine Malard et Inès Benyahia (milieu offensive) suffiront-ils ? La première nommée pourrait ne pas rester à Lyon puisque Manchester United dispose d'une option d'achat et semblait vouloir la conserver.

Il devrait donc y avoir des retouches à l'OL dans les semaines à venir, et comme lors de chaque période de transition, il conviendra de prendre les bonnes décisions afin de perpétuer les bons résultats du cycle précédent, tout en remettant la main sur la Ligue des champions. La question du stade et du centre d'entraînement sera aussi un autre dossier à suivre. Chez les féminines comme chez les garçons, l'été promet d'être agité à Décines.