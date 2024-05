Après trois saisons à la tête de l’OL, Sonia Bompastor a choisi de rejoindre Chelsea avec ses adjoints Camille Abily et Théo Rivrin. Forcément triste, Vincent Ponsot ne regrette pas le choix fait avec Jean-Michel Aulas il y a trois ans.

C’est une page qui se tourne à l’OL. Après trois saisons à la tête de l’équipe professionnelle, Sonia Bompastor a décidé de mettre les voiles. Dans le cadre d’un nouveau projet sportif et familial, l’entraîneure s’est engagée pour les quatre prochaines saisons avec Chelsea. Elle qui aurait aimé terminer sur une victoire en Ligue des champions quitte seize ans de sa vie le cœur lourd comme elle l’a confié à Olympique-et-Lyonnais, mais rempli de bons souvenirs. Joueuse, directrice de l’Académie puis coach, Sonia Bompastor a tout connu à l’OL, de quoi faire dire à Vincent Ponsot sur le duo Bompastor - Abily que "ce sont des membres de la famille, ce ne sont pas seulement des entraîneures."

"Elles avaient les valeurs du club"

Désormais à la recherche d’un nouvel entraîneur pour prendre la suite, Vincent Ponsot a laissé sa carapace de côté pour parler de toutes ces années passées aux côtés du duo. Nommé directeur général de l’OL féminin en janvier dernier, Ponsot a malgré tout eu affaire à la section féminine lors de son rôle précédent de directeur du football. Avec Jean-Michel Aulas, il a été à l’origine de la nomination de Sonia Bompastor comme première femme à la tête de l’OL. "On pensait qu’elles étaient prêtes depuis un moment, mais il fallait qu’elles en soient convaincues. C’était la garantie de la continuité, elles ont les valeurs du club, c’était le lien avec l’académie", a assuré le DG sur OLPlay.

Légendes de l’OL, Bompastor et Abily quittent le club sans rancœur. Cette séparation était inéluctable d’un côté comme de l’autre et Vincent Ponsot en était déjà conscient il y a trois ans. "Le seul problème de nommer ce genre de personnes à la tête de l’équipe pro est qu’on sait qu’un entraîneur n’a pas une durée de vie très longue. Il faut soit renouveler l’effectif, soit malheureusement que le coach parte à cause de la routine et c’est ce qui se passe aujourd’hui. Mais aucun regret." Il faut dire que le choix a permis à l'OL d'étoffer encore un peu plus son armoire à trophées.