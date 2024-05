Après trois saisons à l’OL, Bompastor rejoint Chelsea

Sonia Bompastor et Wendie Renard après la qualification de l’OL contre le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Comme attendu, Sonia Bompastor quitte l’OL. L’entraîneure s’est engagée avec Chelsea pour quatre ans.

C’était devenu un secret de polichinelle depuis maintenant plusieurs semaines , mais il manquait encore l’officialisation de toutes les parties. C’est désormais le cas. Ce mercredi, l’OL a annoncé le départ de Sonia Bompastor de son poste d’entraîneure. Après trois saisons entre Rhône et Saône, la récente finaliste de la Ligue des champions a choisi de prendre un nouveau virage dans sa carrière. Elle va succéder à Emma Hayes à Chelsea et connaitra donc à l’étranger sa deuxième expérience comme coach du côté de Londres. Sonia Bompastor, qui amène dans ses valises ses adjoints Camille Abily et Théo Rivrin, s'est engagée pour quatre ans.

Ayant arrêté sa décision depuis quelques semaines déjà, Bompastor avait fait le choix de repousser au maximum sa communication afin de ne pas déstabiliser son groupe, qui a officiellement été mis au courant en début de semaine. Appelée à la rescousse pour prendre la suite de Jean-Luc Vasseur en fin de saison 2020-2021, l’entraîneure lyonnais avait dirigé l’OL à 118 reprises pour un bilan assez flatteur de 100 victoires et seulement 8 défaites.

Avec les Fenottes, Sonia Bompastor a remporté sept trophées dont une Ligue des champions en 2022, ce qui fait d’elle la première et unique femme à l’avoir remportée comme joueuse et entraîneure. Présente à l’OL depuis seize ans comme joueuse et aussi directrice de l'Académie, Sonia Bompastor referme le livre de ses années lyonnaises et va laisser un vide derrière elle.