OL : Gift Orban, loin des attentes espérées

Gift Orban (OL) contre Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

À l’issue de l'exercice historique de l'OL, c'est maintenant l'heure du bilan. Arrivée à la mi-saison, Gift Orban n’est pas parvenu à s’imposer dans son nouvel environnement.

Mauvaise pioche. Gift Orban a, finalement, disparu des radars de l’OL. Lorsqu’on fait les comptes, l’ancien de la Gantoise n’a pas fait sensation au sein du club rhodanien. Arrivée en début d'année, l’avant-centre de 21 ans comptabilise seulement 581 minutes de jeu sous la tunique lyonnaise en 16 matchs. À titre de comparaison, Said Benrahma, au club depuis début février, cumule le double du temps de jeu du Nigérian (1031 minutes disputées en 15 matchs).

Gift Orban avait pourtant fait bonne impression à ses débuts. Notamment lors des huitièmes de finale de la Coupe de France face au LOSC (2-1). Dans le cadre de sa troisième apparition avec l'OL, le natif de Benue était parvenu, en soliste, à inscrire le premier but lyonnais grâce à un fabuleux lob juste avant la pause (40e). Depuis, ses performances ont chuté. Gift Orban a, finalement, clôturé sa saison avec le faible bilan de 3 réalisations en 16 rencontres, dont une seule en Ligue 1.

Baldé lui est passé devant dans la hiérarchie

L’un ne va pas sans l’autre. Au vu de ses décevantes prestations, le Nigérian avait vu son temps de jeu être revu à la baisse. Dans l’ombre d’Alexandre Lacazette, Gift Orban s'est vu effacé du onze de départ confectionné par Pierre Sage. Le jeune attaquant a, pourtant, eu l’occasion de profiter de l’absence du capitaine lyonnais face à Clermont (1-0), mais sans succès. Le buteur de 21 ans s’était, encore une fois, montré trop juste techniquement et avait été fantomatique.

Sur les huit dernières rencontres de l’OL, son apparition face aux Auvergnats a été la seule avec plus de 22 minutes disputées. Un bilan loin d'être suffisant et qui a poussé Sage à faire passer Mama Baldé devant dans la hiérarchie. Mais il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme trop vite. Gift Orban reste un joueur encore en phase d'apprentissage. La préparation estivale à venir pourrait bien lui permettre de reprendre totalement confiance et de jouer un rôle la saison prochaine.