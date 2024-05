Tombeur de la Fiorentina, l’Olympiakos rejoint l’OL en Ligue Europa

Qualifié pour la Ligue Europa, l’OL ne connait pas encore tous ses adversaires potentiels. Toutefois, un nouveau nom s’est ajouté à la liste avec l’Olympiakos, vainqueur mercredi de la Ligue Europa Conférence.

Nouvelle saison, nouveau format. À partir de septembre prochain, la Ligue Europa, comme l’ensemble des compétitions européennes, fait peau neuve avec un tout nouveau format, comme expliqué sur Olympique-et-Lyonnais. La phase de poule terminée, désormais les équipes participeront à un mini-championnat comprenant 36 équipes, dont certaines issues des tours préliminaires, réparties en quatre chapeaux selon leur coefficient européen. Ensuite, entre septembre 2024 et fin janvier 2025, l’OL disputera huit rencontres (deux par chapeaux). Le tirage au sort déterminera ses huit adversaires différents.

Un plateau déjà relevé

Il faudra pour cela attendre le 30 août prochain pour connaitre l’entièreté des qualifiés, mais l’Olympique lyonnais connait déjà certains représentants de l’édition 2024-2025. Depuis mercredi soir, un nouveau nom s’est ajouté à la liste. Il s’agit de l’Olympiakos. Le club grec a remporté mercredi soir à Athènes la Ligue Europa Conférence face à la Fiorentina (1-0).

Un premier sacre européen qui permet à l’ancien club de Mathieu Valbuena de décrocher directement son ticket pour la Ligue Europa, sans avoir à passer les barrages. Ils sont désormais 13 à être assurés d’être présents au tirage au sort prévu le 30 août et le plateau est déjà relevé. Manchester United, Tottenham, l'Athletic Bilbao, la Real Sociedad, l’Eintracht Francfort, Hoffenheim, l’AS Roma, la Lazio, Nice, l’AZ Alkmaar et le FC Porto seront à Nyons aux côtés de l’OL et de l’Olympiakos.