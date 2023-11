Ancien joueur de l'OM, puis de l'OL, Mathieu Valbuena connaît bien les Olympicos chauds. Les incidents de dimanche l'inquiètent particulièrement.

Mathieu Valbuena a ébloui le Vélodrome durant huit ans, avant d'y être accueilli avec une poupée à son effigie pendue une fois transféré à l'OL. Le milieu polyvalent est mieux placé que quiconque pour parler de la rivalité entre les deux Olympiques. Pourtant, il ne s'attendait pas aux événements survenus dimanche et s'est dit "surpris" au micro de RMC.

"Il y a de la haine des deux côtés"

Selon lui, c'est son arrivée à l'OL qui n'a fait qu'accroître les tensions entre les deux clubs. "Je savais à quoi m'attendre en ayant évolué pendant huit ans à l'OM, puis en signant deux ans après à Lyon. Je savais que je n'allais pas être applaudi. [...] J’ai l’impression qu’il y a de la haine des deux côtés. Il n’y avait pas ça avant. Peut-être que ma signature à Lyon a enclenché quelque chose", a expliqué Mathieu Valbuena.

Celui qui était surnommé Petit Vélo condamne évidemment les agissements de certains supporters marseillais après l'attaque du bus de l'OL et demande des sanctions. "Pour moi, ce ne sont pas des amoureux de l'OM qui font ça. Ils punissent les supporters qui viennent voir un match. [...] Peut-être que ça tombera sur l'OM, mais si on ne prend pas de décisions fortes et justes, ça continuera. Aujourd’hui, il n’y a plus de limites. Si on laisse passer ça, ça recommencera." Et Mathieu Valbuena est bien placé pour savoir ça.