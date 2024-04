Les supporters de Nice taclent gratuitement l’OL

Dans un communiqué incendiaire sur la gestion du calendrier, le groupe de supporters de Nice, la Populaire Sud, en a profité pour tacler gratuitement l’OL.

Le club n’avait rien demandé dans l’histoire et se retrouve malgré tout mêlé à la contestation de certains supporters. Depuis quelques semaines, l’OL est la cible de critiques de certains clubs en raison notamment d’un mercato XXL réalisé durant l’hiver. Le retour au premier plan du club septuple champion de France semble avoir déclenché quelques jalousies, de quoi ravir les supporters lyonnais et l’environnement autour de Décines. Seul contre tous, l’OL en a l’habitude depuis toutes ces années. Seulement, chaque cas litigieux donne l’impression d’être un prétexte pour se tourner contre le club lyonnais, quand bien même ce dernier n’a rien à avoir avec la polémique. C’est le cas depuis mercredi soir et le match en retard entre l’OM et Nice.

"Lyon est favorisé depuis la mi-saison"

La prestation de Jérémie Pignard au sifflet a déclenché les passions et pas forcément positivement. Dans un communiqué, la Populaire Sud de Nice n’est pas forcément revenue sur les décisions arbitrales. Le groupe de supporters de l’OGCN a d’abord taclé la LFP concernant les différents changements de calendrier pour cette fin de saison, privilégiant ainsi certains clubs. Jusqu’à là, rien à avoir avec l’OL, mais une balle perdue s’est ensuite glissée dans le communiqué. "Vous ajoutez la façon éhontée avec laquelle Lyon est favorisé depuis la mi-saison, en nommant notamment un arbitre de Rhône-Alpes pour OM - Nice, et la Ligue voudrait un milliard pour droits TV ? Laissez-nous rire !"

Natif de Villefranche-sur-Saône, Pignard est rattaché à la Ligue Auvergne - Rhône-Alpes, mais sans conflit d’intérêts apparents pour un tel match. Loin de la décision de placer un arbitre né au Havre pour Le Havre - OL en janvier dernier…