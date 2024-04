OL - AS Monaco : quel système de jeu pour débuter ?

L’OL s’est incliné sur le score de 4-1 face au PSG dimanche dernier. Les Lyonnais ont manqué de beaucoup, mais surtout d’un schéma de jeu fiable. Retour à la normale contre Monaco ?

Battu au tableau d'affichage (4-1), mais aussi dans le jeu. Lors de la rencontre qui opposait l’OL au PSG, les Lyonnais ont encore une fois subi la loi parisienne. Après avoir été rapidement menés au score (2-0 à la 7e), les joueurs de Pierre Sage ne sont pas parvenus à renverser le match. Une des causes de cet échec était le système de jeu mal pensé du coach (4-2-3-1). Le technicien lyonnais avait déclaré, en conférence de presse d’avant match, sa volonté de jouer la possession et d’utiliser le ballon du mieux possible.

L’idée de base pouvait s’entendre, mais face au champion de Ligue 1, le plan était tombé à l’eau. Il faudra tirer des leçons du naufrage de dimanche dernier et vite se concentrer sur la prochaine échéance, car elle n’est pas des moindres. Pour la 31e journée, le neuvième du championnat devra une nouvelle fois se confronter à un gros, l’AS Monaco (2e du championnat).

Revenir aux fondamentaux

On ne change pas une équipe qui gagne. Du maintien à la 7e place du tableau de Ligue 1, l’OL avait enfin trouvé sa recette magique pour grimper au classement. Les Lyonnais débutaient souvent en 4-3-3. Une tactique favorable au club rhodanien, car elle solidifie son milieu de terrain. Mais face au PSG (4-1), l’entrejeu lyonnais s'est retrouvé en grande difficulté et n’a pas su gérer son système à deux pivots. Lors de notre émission hebdomadaire "Tant qu'il y aura des Gones" (chaque lundi à 19h), Nicolas Puydebois avançait l’idée de garder ce qui fonctionne. "On a des certitudes en 4-3-3 avec pointe basse, je pense qu’il faudrait démarrer de cette manière-là face à l’AS Monaco, car c’est comme ça qu’on a eu nos résultats." déclarait l'ancien gardien de l'OL.

S’adapter à son adversaire

Victorieux face au Stade Brestois (2-0), les Monégasques avaient entamé la rencontre en 4-2-3-1. Une raison de plus pour l’OL de rester sur ses qualités et forces, selon notre consultant : "Il faudra garder la pointe basse, en mettant une sentinelle sur leur numéro 10. Coller l’adversaire dans un premier temps sera plus judicieux et peut-être après lui imposer un autre schéma de jeu", souligne Nicolas Puydebois. L’OL va devoir revenir à certains fondamentaux. Le maintien est certes définitivement acquis désormais et cette fin de saison pourrait servir à préparer l'année prochaine. Mais dans son envie d'Europe, le club lyonnais doit avant tout rester sur une stratégie pragmatique. Et qui a fait ses preuves.