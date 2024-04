Dimanche, Eric Roy (Brest) va voir "un autre OL" qu’à l’aller

Meilleures équipes de Ligue 1 sur la phase retour, l’OL et Brest se font face dimanche soir à Décines (20h45). Vainqueur à l’aller, Eric Roy est conscient que le visage lyonnais sera différent.

31 points pris depuis la 15e journée de Ligue 1. C’est le bilan de l’OL et de Brest avant de croiser le fer dimanche du côté de Décines. Il y aura forcément un déçu à l’issue de ce week-end de la 29e journée du championnat, mais l’affiche est en tout cas alléchante sur le papier entre les deux meilleures équipes de la phase retour. Même si les Lyonnais ne déploient pas encore le jeu qu’aimerait Pierre Sage, il est redevenu un adversaire craint. Dimanche, malgré son statut de dauphin du PSG, le Stade Brestois ne viendra pas en terrain conquis au Parc OL.

Il y a bien eu une courte victoire (1-0) à Francis Le Blé à l’aller, mais les Bretons sont conscients que le visage lyonnais a bien changé depuis la mi-septembre et la première de Fabio Grosso. Pierre Sage a débarqué sur le banc depuis et l’effectif a bien évolué. "Ils ont fait le même nombre de points que nous sur la phase retour. On va clairement jouer un autre Lyon qu'à la poule aller, a assuré Eric Roy. Ils ont eu les moyens de refaire leur effectif pendant le mercato d'hiver. Ils ont les capacités de le faire, tant mieux pour eux. Il y a des clubs qui ne peuvent pas se le permettre."

"Un super stade et une belle ambiance"

Le rapport de force ne devrait pas être aussi important que ce que le classement peut laisser penser, mais Brest a des arguments et un vrai objectif : celui d’assurer sa place en Ligue des champions la saison prochaine, pour ce qui serait une première. Mais à Lyon, on ne compte pas se laisser impressionner de la sorte par la bonne saison bretonne et en tant qu’ancien Lyonnais, Eric Roy sait que les trois points ne sont pas assurés. "Ça va être un match très compliqué dans un super stade et dans une belle ambiance. Je connais le public lyonnais, j'y ai joué trois ans."

L’entraîneur français sera à jamais rattaché à l’histoire lyonnaise avec la finale de Coupe de la Ligue perdue contre Metz en 1997, mais dimanche, Roy veut écrire son histoire avec Brest avant tout.