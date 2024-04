Après la déception en Coupe, l’OL Futsal retrouve le championnat

Éliminé de la coupe régionale dont il était le tenant du titre, l’OL Futsal a désormais la montée en championnat comme unique objectif. Premier des quatre derniers rendez-vous de la saison ce samedi contre le Futsal de Vaulx.

Il n’y aura pas de doublé coupe - championnat pour l’OL Futsal cette saison. Ayant échoué à monter la saison dernière, le club lyonnais avait réussi à sauver sa saison avec un titre en coupe régionale. Pour l’exercice 2023-2024, les rôles pourraient bien se retrouver inverser. Tenant du titre, la formation rhodanienne n’a pas réussi à faire la passe de deux en coupe régionale, éliminée en quarts de finale le week-end dernier. Seulement, à côté de ça, les joueurs de David Touré caracolent en tête de Régional 1 et sont bien partis pour accéder aux barrages d’accession. Avec deux points d’avance sur l’ALF Futsal et un match en plus à jouer, l’OL est dans les meilleures dispositions.

Toutefois, il sait aussi qu’il n’a pas le droit au moindre faux pas d’ici à la fin de saison, au risque de tout perdre, d’autant plus qu’une confrontation directe avec le club de Sainte-Foy-lès-Lyon est au programme. En attendant ce choc attendu par tous, l’OL Futsal se déplace ce samedi pour affronter le Futsal de Vaulx à 18h. La rencontre entre le troisième de R1 et son leader se tiendra au Gymnase Blondin dans la cité vaudaise.