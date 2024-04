Ayant fait son retour à Lyon jeudi, Lindsey Horan n’avait pas pris part à l’entraînement vendredi au contraire de Vanessa Gilles et Ellie Carpenter. A la veille du derby, la milieu américaine était de retour avec le groupe de l’OL.

Comme à chaque retour de trêve internationale, c’est la même rengaine avec certaines joueuses et notamment les Nord-Américaines. Les longs voyages de l’autre côté de l’Atlantique entraînent de la fatigue et Sonia Bompastor se doit de gérer au mieux les physiques de Vanessa Gilles et Lindsey Horan. Pour la fenêtre d’avril, elles ont été rejoints par Ellie Carpenter qui disputait un amical dans le Texas. Vendredi, Bompastor a donc concédé que des précautions seraient prises suite à "beaucoup d’heures de vol et du décalage horaire et donc de la fatigue". Pourtant, Gilles et Carpenter étaient bien de la séance vendredi matin, l’Australienne étant félicitée pour son premier capitanat en sélection. Mais pas de trace de Horan, rentrée jeudi comme ses deux coéquipières.

Avec la perspective de la demi-finale de Ligue des champions contre le PSG samedi prochain, voir la milieu préservée ne serait pas choquant, le staff de l’OL l’ayant souvent fait. En tout cas, il faudra attendre l’annonce du groupe pour le déplacement à Saint-Etienne car Lindsey Horan était présente pour l’entraînement ouvert au public ce samedi matin à Décines. En revanche, toujours aucune trace d’Ada Hegerberg sur le terrain car la Norvégienne a effectué un footing en marge du groupe…