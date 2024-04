OL Académie : les U17 veulent prolonger leur bonne dynamique

Invaincu depuis deux matchs, les U17 de l’OL ont relevé un peu la tête en cette fin saison. Ce samedi, ils ont l’occasion d’enchaîner en affrontant l’ASPTT Marseille, dernier du championnat.

Pour les U17, il y a bien longtemps que l’objectif des play-offs a été rangé dans les tiroirs et que l’on regardait avant tout dans les rétroviseurs pour ne pas vivre une descente. Le maintien est en très bonne voie même si mathématiquement pas encore officiel et cela permet donc à Jordan Gonzalez de pouvoir imposer un peu plus facilement sa patte. Depuis son arrivée sur le banc, le jeune entraîneur n’a pas fait de miracle, mais il a eu le mérite de redresser la situation. Coincé dans le ventre mou, l’OL est condamné à ne rien jouer, mais se fait au moins plaisir.

Un maintien à définitivement assurer

Après s’être offerts un bain de foule lors du derby contre Saint-Etienne à Décines, les U17 ont réussi à enchaîner avec un nul (1-1) sur la pelouse du Gazélec Ajaccio. Contre le deuxième de la poule, les Lyonnais ont réussi à recoller au score malgré une infériorité numérique et c’est un point bon pour le moral. Il faudra malgré tout confirmer ce samedi à Meyzieu. Pour assurer définitivement le maintien, l’OL reçoit l’ASPTT Marseille qui n’est autre que la lanterne rouge de la poule D. Cela laisse présager un troisième match sans défaite, mais avec ces U17, il ne faut jurer de rien.