OL : Baldé encense Fofana et Nuamah 

Malick Fofana après son but lors de Nantes – OL (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

En concurrence pour occuper le couloir droit de l’attaque de l'OL dimanche contre Brest, Malick Fofana et Ernest Nuamah ont reçu les éloges de Mama Baldé. L’attaquant les considère comme des cracks.

Fofana ou Nuamah ? Nuamah ou Fofana ? À l’heure de se projeter sur la composition que pourrait aligner Pierre Sage contre Brest, la question est de savoir qui occupera le côté droit de l’attaque de l’OL. L’entraîneur a soufflé le chaud et le froid concernant le dispositif mis en place, mais la vraie interrogation est de savoir si les performances en deçà d’Ernest Nuamah vont pousser Sage à le mettre sur le banc. Ou si son travail de l’ombre à épuiser les défenses adverses peut une fois de plus fonctionner contre le club breton. On laissera ce choix au coach lyonnais, mais entre le Ghanéen et Malick Fofana, il y a de la jeunesse en attaque. "On dit qu’ils sont jeunes, mais maintenant, il n’y a plus de jeunesse dans le foot", a fait remarquer Mama Baldé.

"Ce sont de bons petits"

Revenu lui aussi en grâce sous Pierre Sage, l’attaquant bissau-guinéen se retrouve en concurrence avec ces deux offensifs et se contente donc de miettes. Ça ne l’a pas empêché d’être décisif à Nantes et d’encenser ses concurrents et néanmoins coéquipiers. "Ce sont de bons joueurs, compétiteurs. Fofana est un top joueur, comme Ernest. Ce sont des jeunes qui ont envie d’apprendre tous les jours. Nuamah ne parle pas bien la langue, mais il cherche à apprendre des choses. Il demande des conseils aux plus grands. Ce sont de bons petits et j’espère qu’ils continueront à grandir comme ça." Pour Nuamah et Fofana, l’OL n’a pas hésité à mettre les moyens et attend donc un retour sur investissement.