Ce week-end, six matchs au lieu de neuf auront lieu en Ligue 1. Face aux échéances européennes, la LFP avait en effet décidé de reporter les matchs du PSG, de l’OM et de Lille. De quoi biaiser le championnat dans la course à l'Europe et au maintien ?

Brest a beau être deuxième de Ligue 1, voir son déplacement à Décines pour affronter l'OL programmé un dimanche soir à 20h45 sur Prime Video avait de quoi surprendre. Avec notamment Monaco - Lille et Marseille - Nice dans cette 29e journée, il y avait plus ronflant sur le papier, mais la LFP en a décidé autrement au moment de sa programmation. Dans sa volonté de favoriser la réussite française sur la scène européenne, la Ligue a choisi de décaler les rencontres du PSG, de l’OM et de Lille au mercredi 24 avril.

Une décision qui n’a pas forcément connu un grand succès chez les autres clubs, qu’ils soient concernés ou non par ces reports. Dans sa quête de la 7e place, l’OL peut-il se sentir désavantagé ? Sur le papier, ce serait le contraire avec trois matchs en une semaine pour Marseille et le LOSC. Pierre Sage a lui fait une réponse diplomatique même s’il assure comprendre les deux camps. "Comme dans toutes décisions, on peut répondre des deux côtés. Je ne vais pas ne pas me positionner. (…) Mais il faut bien prendre des décisions, certains en bénéficient, d’autres pas."

"Pas les meilleures conditions pour Lorient"

Provisoirement, l’OL pourrait donc se retrouver septième dimanche soir si la formation lyonnaise prend le meilleur sur Brest et que Reims a mordu la poussière. Toutefois, si l’OM et Lille ont les effectifs nécessaires pour pouvoir enchaîner trois matchs en une semaine, pour les clubs luttant pour le maintien, l’affaire est tout autre et Lorient peut très clairement s’estimer lésé avec une semaine à 270 minutes quand ses concurrents ne jouent qu’un match par semaine. "Je trouve ça très bien pour le football français, car ça permet aux équipes qui nous représentent de pouvoir s’exprimer dans les meilleures conditions, a poursuivi l’entraîneur lyonnais. Après, ça biaise un peu le championnat parce que je pense que les adversaires comme Lorient qui est aujourd’hui barragiste et qui va devoir jouer un match en semaine puis le week-end, ça ne leur crée pas les meilleures conditions."