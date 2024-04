OL : aucune victoire à domicile face à Brest depuis 12 ans

Entre une équipe qui veut valider sa présence en Europe la saison prochaine et une autre qui aimerait en être, le choc entre l'OL et Brest dimanche (20h45) s'annonce passionnant.

Cela fait maintenant 12 ans que les Lyonnais n’ont pas pris 3 points à domicile face aux Brestois. En effet, depuis octobre 2012, l’OL s’est contenté d’un score de parité à chaque fois qu’il a reçu le club finistérien (3 nuls de suite). Cette saison, le Stade Brestois est monté en puissance plus que jamais, étant actuellement 2ᵉ du classement de Ligue 1 (53 points). Dimanche, les hommes d’Eric Roy sont en position de force, avec la possibilité d'assurer leur présence en Europe la saison prochaine.

Les Bretons pourraient infliger une seconde défaite aux coéquipiers d'Alexandre Lacazette après la victoire 1-0 au match aller. Toutefois, l'OL a désormais d'autres arguments par rapport à l'aller et Pierre Sage estime que son équipe n'est plus un cadeau comme il y a quelques mois "Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle de venir jouer ici en ce moment. On a réussi à se créer ce statut, à présent, il faut l’assumer." Contre Brest, l'entraîneur pourra notamment compter sur le retour d’Orel Mangala (blessé aux ischios) qui pourrait faire du bien dans l'entrejeu.

Les Lyonnais avaient refusé le jeu à l'aller

La bataille du milieu avait été un point crucial à Francis Le Blé courant septembre. Pour la première de Fabio Grosso sur le banc rhodanien, l'OL s’était incliné face à Brest lors de la phase aller, en cherchant avant tout à défendre pour prendre enfin un point après celui à Nice fin août. Treize tirs concédés en première mi-temps et 70 % des duels gagnés après 20 minutes par les Bretons, des statistiques qui laissaient à se demander comment les lyonnais étaient rentrés aux vestiaires sans prendre de buts à la mi-temps.

La seconde période avait été à l’image de la première et s’était terminée par une réalisation de Steve Mounié à la 87e minute. On le sait, l’OL n’est plus le même qu’au début de saison et ont des armes plus solides pour se venger. Avec un Parc OL qui accueillera pas moins de 45 000 spectateurs dimanche soir, les hommes de Pierre Sage pourront compter sur leurs supporters afin de faire tomber l'ogre brestois.