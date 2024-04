Loin d’être une réussite pendant six mois, Ainsley Maitland-Niles s’est métamorphosé depuis décembre et l’arrivée de Pierre Sage. L’Anglais est devenu indispensable à l’OL, notamment sur le côté droit de la défense.

Il est le type de joueurs dont raffole Pierre Sage. Dans sa vision du football, l’entraîneur lyonnais ne souhaite pas de position fixe, mais plutôt une cadre dans lequel il laisse la liberté à ses joueurs de faire des dépassements de fonctions. Avec Ainsley Maitland-Niles, il a de qui être servi. Couteau suisse de l’effectif de l’OL, l’Anglais a connu presque tous les postes depuis son arrivée entre Rhône et Saône l’été dernier, un peu à la surprise générale.

Ailier, meneur, milieu défensif, latéral droit ou gauche, piston, Maitland-Niles est la polyvalence incarnée. Pourtant, son début d’aventure lyonnaise n’a pas été un long fleuve tranquille. "J’étais en fin de contrat, je n’ai pas fait la préparation avec l’équipe et il m’a fallu quelques semaines pour me mettre à mon niveau, a avoué l'ancien Gunner dans L'Équipe. Disons deux, trois mois. Être de nouveau dans une équipe qui gagne m’a aidé."

"Grosso ne m'a jamais demandé comment je me sentais"

De flop sur la première partie de saison, Maitland-Niles est passé au statut d’incontournable sur la saison et cela porte la marque de Pierre Sage pour l’Anglais. Même s’il est utilisé comme latéral, l’international des Three Lions aime que le coach lui "donne de la liberté. Il m’a dit qu’il aimait la manière dont je lisais le jeu, et c’est très agréable qu’il me laisse un peu libre en fonction de ça."

Pierre Sage n’est pas un magicien, mais sa stratégie de manager a permis de relancer plus d’un élément au fond du trou à l’OL pendant six mois. Ainsley Maitland-Niles en est le parfait exemple et après seulement 84 minutes sous Fabio Grosso, l’ancien d’Arsenal se "sent de nouveau heureux de jouer au foot et de se lever le matin en me disant : 'Chouette, on a entraînement.' "