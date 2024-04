L’OL doit redevenir maitre à la maison contre Brest

Restant sur deux matchs sans victoire à domicile en Ligue 1, l’OL se doit d’être impérial à la maison pour rêver d’Europe. Contre Brest, Pierre Sage veut voir son équipe conquérante.

C’est le premier col d’une montagne qui s’annonce vertigineuse sur les quatre prochaines semaines. Pierre Sage a beau dire qu’il ne "résonne pas en série" et qu’il prend "match après match", le quatuor d’affiches qui se présente devant l’OL à de quoi faire peur. En l’espace de quatre semaines, les Lyonnais auront droit au deuxième (Brest), premier (PSG), troisième (Monaco) et quatrième de Ligue 1 (Lille).

Dans la quête d’une place européenne à la fin de la saison, on aurait pu connaitre un calendrier plus avantageux pour continuer le redressement et pourtant, l’entraîneur lyonnais y voit du positif. Ça stimule les joueurs de semaines en semaines pour être dans l’équipe et être performant. On a besoin de jouer en équipe. Le fait qu’il y ait des matchs qui comptent et qui soient stimulants est une vraie opportunité pour tout le monde."

L'efficacité au centre de la réussite lyonnaise à Décines

Dans son tableau de marche global, Pierre Sage a fixé sept finales à jouer jusqu’à celle de la Coupe de France. Sans dire que les places se gagneront et se perdront d’ici au 25 mai, l’entraîneur lyonnais espère que l’objectif européen qui débute ce dimanche (20h45) contre Brest permettra de voir l’émulation perdurer dans son groupe. Car c’est ce qui fait la force de cette équipe lyonnaise depuis maintenant trois mois et qui peut lui rendre son salut. Avec la défaite de Lens à Metz vendredi (2-1), l’OL a l’opportunité de revenir à deux points de la 6e place, qu’importent les résultats des autres concurrents. L’occasion est encore une fois trop belle pour être laissée passer. Toutefois, il faudra se montrer intraitable au Parc OL, qui n’affichera pas complet pour le rendez-vous de la 29e journée.

Car, aussi surprenant que cela puisse paraitre, en pensant à cette phase retour quasi parfaite, les Lyonnais n’ont pas fait de Décines une forteresse imprenable cette saison. Seulement quatre victoires et surtout six défaites. Dans sa quête européenne, l’OL trouvera son salut à la maison alors que des déplacements à Paris, Lille et Clermont l’attendent dans ce sprint final. "Il est toujours plus difficile de jouer chez soi, notamment en raison de l’adversaire. On reste sur deux matchs avec une défaite et un nul. Mais on a aussi affronté des équipes comme Lille ou Marseille avec des bonnes performances, a tenté d’expliquer Pierre Sage en conférence. Les matchs ne tiennent à pas grand-chose."

"Pas le bon moment de venir jouer au Parc OL"

Tenu en échec (1-1) par Reims il y a deux semaines, l’OL avait mordu la poussière contre Lens lors de la réception précédente au Parc OL. S’il y a eu une réaction et une force de caractère contre les Rémois en égalisant et "en poussant beaucoup pour mériter de gagner", les coéquipiers d’Alexandre Lacazette avaient vu contre les Lensois ce qui les séparait du haut de tableau. "Contre Lens, on ne marque pas et ce sont eux qui le font et ça leur permet de se regrouper et de contrer."

C’était il y a plus d’un mois et bien des choses ont changé depuis que ce soit comptablement en Ligue 1 ou le parcours en Coupe. Il est forcément exigeant et souhaite que son équipe soit "performante dans les moments où on a l’opportunité de marquer à la maison" mais Pierre Sage estime "que ce n’est pas le bon moment pour les adversaires de venir jouer à Décines" et que ses joueurs ont "désormais un statut à assumer". Cela passera par une bonne prestation contre Brest avec l’esprit libéré du maintien dorénavant. Un premier test afin d’être passé "dans le filtre du haut niveau" et de savoir si l’OL a vraiment réglé la plupart de ses problèmes.