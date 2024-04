Comme l’OL, Brest n’a pas de blessés à déclarer

Hormis Kenny Lala et Jonas Martin suspendus, Brest va affronter l’OL au complet. Avec deux équipes sans pépins physiques, l’affiche à Décines s’annonce belle, dimanche (20h45).

Parfois, les affiches alléchantes sur le papier se retrouvent perturbées par des absences de dernières minutes, de forfaits d’éléments majeurs. Dimanche au Parc OL, les plus de 45 000 spectateurs présents à Décines ne devraient pas avoir de mauvaises surprises. En tout cas, à deux jours d’OL - Brest, les forces vives de chaque côté seront bien au rendez-vous. Également présent face à la presse ce vendredi, Eric Roy n’a déploré aucune blessure pour le déplacement à Décines. L’entraîneur brestois devra malgré tout faire avec les deux absences déjà actées de Kenny Lala et Jonas Martin pour cause de suspension. "Concernant le groupe, tout le monde est sur le pont hormis les 2 suspendus Kenny Lala et Jonas Martin. À nous de garder, comme on le fait, une bonne qualité de jeu malgré les absents."

Objectif Ligue des champions pour les Brestois

Brest quasiment au complet tout comme l’OL qui devra faire sans Duje Caleta-Car, aussi suspendu, l’affiche a de quoi être belle entre deux des formations les plus en forme de la phase retour. Les objectifs seront certes européens pour les deux formations, mais l’un sera une qualification en Ligue des champions du côté de Brest et se rapprocher de la 7e place pour l’OL. En tout cas, Pierre Sage ne tarit pas d’éloges sur les pirates bretons, "une équipe qui fait une saison extraordinaire, un jeu assez agréable à regarder." Un bon test pour les Lyonnais et presque la certitude d’un beau match dimanche.