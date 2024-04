Ligue 1 : déjà 45 000 billets écoulés pour OL - Brest

Clinton Mata et Hugo Magnetti lors du match Brest – OL (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Ce dimanche (20h45), l’OL accueille Brest pour la 29e journée de Ligue 1. Malgré les vacances scolaires, déjà 45 000 billets ont trouvé preneur alors que le club espère jusqu’à 49 000 spectateurs.

Le dixième de Ligue 1 reçoit le second dimanche soir (20h45). Sur le papier, l’opposition semble déséquilibrée. Pourtant, entre l’OL et Brest, ce sont bien les deux meilleures équipes de la phase retour qui se feront face au Parc OL pour la 29e journée. Avec 31 points pris depuis la 15e journée, Lyonnais comme Brestois caracolent en tête même si les objectifs étaient bien différents. Lanterne rouge pendant des mois, la formation lyonnaise avait avant tout comme objectif de se maintenir et de remonter la pente. Les Bretons rêvent, eux, de Ligue des champions et un succès en terres décinoises validerait définitivement cet objectif. Les joueurs de Pierre Sage ne l’entendent pas de cette oreille, eux qui ont pour ambition d’accrocher a minima la 7e place avant la finale de la Coupe de France.

Des tarifs avantageux pour les étudiants

Dimanche soir, le Parc OL ne sera pas à guichets fermés comme ce fut le cas contre Valenciennes lors de la demi-finale de coupe, mais le club espère pouvoir atteindre une affluence située entre 46 et 49 000 spectateurs. La rencontre OL - Brest est certes un dimanche soir à 20h45, seulement cela correspond au premier week-end de vacances pour l’agglomération lyonnaise et donc la possibilité d’un public plus familial. À deux jours du rendez-vous, 45 000 billets ont déjà trouvé preneurs et des offres sont en cours avec notamment des places à 8€ pour les étudiants dans le dernier anneau.