OL : et maintenant on fait quoi ?

Les joueurs de l’OL Matic, Tolisso et Caqueret (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L’OL a refermé sa saison avec une finale de Coupe de France perdue. Cela ne doit pas faire oublier la seconde partie de saison exceptionnelle, mais aussi les manquements qui en sont ressortis.

Cela est presque dommage qu’elle soit arrivée après la fin du championnat. En perdant (1-2) contre le PSG samedi dernier en finale de Coupe de France, l’OL est reparti de Lille avec un sentiment amer, une forme d’impuissance qui l’a sûrement ramené à la réalité. Ce revers a quasiment fait oublier les scènes de liesse qui avaient été visibles à Décines une semaine auparavant pour fêter la 6e place lyonnaise et donc une participation à la Ligue Europa la saison prochaine. Dans leurs ambitions retrouvées, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette étaient avant tout déçus de ne pas avoir réussi à ramener un premier trophée depuis 2012. Au sein de la direction, la défaite contre le PSG a montré l’écart qu’il pouvait exister entre les deux équipes, malgré six derniers mois sur la même dynamique. John Textor a assuré vouloir combler ce fossé et l’été doit servir à ça.

Des envies d'ailleurs chez certains

Car, il ne faut pas s'y tromper. La phase retour de l’OL a été exceptionnelle en tous points avec cette remontada incroyable et ce dénouement impensable avec la Ligue Europa. Seulement, le rendu sur le terrain est loin d’avoir été au niveau de ce qui a pu se traduire sur le plan comptable. Pierre Sage ne s’en est pas caché, le visage de son équipe est encore loin de celui qu’il imagine. Les 46 points ne doivent pas occulter les manques dans l’effectif lyonnais et de se dire que l’OL peut repartir sur ce schéma-là la saison prochaine. Ce ne sera déjà pas possible, car le groupe va subir quelques changements dans les semaines à venir. La direction veut miser sur un minimum de stabilité, mais cela ne semble pas être le maitre mot pour cet été. Henrique est un partant presque certain, lui qui est en fin de contrat.

Mais c’est bien sur la question des envies d’ailleurs que le mercato de l’OL risque d’être chamboulé. Avec Anthony Lopes et Rayan Cherki, ce sont déjà deux dossiers qui vont faire couler beaucoup d’encre, et que dire de celui d’Alexandre Lacazette ? Le fameux "gang des Lyonnais" avec Maxence Caqueret et Corentin Tolisso risque d’influencer fortement l’orientation prise par la cellule de recrutement qui va avoir du pain sur la planche. Il y a beau y avoir la Ligue Europa qui se greffera au programme, le constat est que Pierre Sage s’est appuyé sur un groupe restreint pendant six mois derrière l’objectif commun du maintien. Cela ne pourra pas tenir une saison de plus et les oubliés du premier semestre 2024 (Lovren, Diomandé, Akouokou, Lepenant, Kumbedi) aspirent logiquement à autre chose.

La défense, un vrai chantier

David Friio et Matthieu Louis-Jean savent donc pertinemment que l’OL doit envisager un renouvellement et des améliorations pour ne pas revivre pareil exercice, mais surtout viser l’Europe à un autre moment que la fin de la saison. Cela passe donc par des renforts et notamment défensifs. Voir le nom de Nayef Aguerd revenir n’a rien de surprenant. L’arrière-garde lyonnaise a montré ses limites et finir avec -6 comme goal-average est loin d’être digne d’une formation comme l’OL. Pierre Sage aimerait des succès plus calmes et maitrisés, et cela passe d’abord par une assise défensive. Avec 55 buts encaissés, le club rhodanien a terminé à la 15e place dans ce classement. Les folles remontées en cours de match ont montré que l’OL se devait d’être efficace devant, au risque de subir des déconvenues.

Avec Lacazette qui pourrait partir, ce serait plus de 50% des buts lyonnais qui s’envoleraient. La direction doit donc miser sur des renforts défensifs, car Jake O’Brien a montré certaines limites et l’Irlandais n’est pas à l’abri de voir un gros club anglais aligner les millions. Ce à quoi l’OL ne devrait pas être insensible. En décalant souvent Mata dans l’axe ou en faisant redescendre Tolisso, Sage a indirectement envoyé le message qu’il lui manquait des centraux. Mamadou Sarr va certes revenir de son prêt, mais la charnière a besoin d’expérience. Avec la question du potentiel successeur de Lacazette, la défense centrale est peut-être bien le chantier prioritaire. Paradoxalement, l’OL a réussi sa seconde partie de saison, mais l’impression est celle de nombreux chantiers dans ce groupe qui a performé.