Mercato : la situation d'Akouokou à l'OL n'arrange pas le Betis

Ayant vendu Paul Akouokou à l’OL à l’été 2023, le Betis Séville continue de suivre les prestations du milieu ivoirien en raison d’un pourcentage à la revente. Seulement, c’est la grise mine en Andalousie.

Son arrivée avait déjà déclenché une vague de scepticisme et ce n’est pas le reste de l’exercice 2023-2024 qui a fait changer les avis. Débarqué dans les dernières heures du mercato estival 2023, Paul Akouokou a été l’un des flops de cette saison à l’OL. Recruté comme roue de secours pour palier à la demande de Laurent Blanc d’un numéro 6, l’Ivoirien n’a jamais réussi à se faire une place dans l’effectif lyonnais. S’il a eu le droit à quelques minutes sous Blanc et Grosso (227 minutes), Pierre Sage a rapidement montré qu’il ne comptait pas sur Akouokou dans son opération remontée. Seulement dix-neuf minutes de jeu en 2024 et un statut hors du groupe pour le milieu défensif lors des onze derniers matchs de l’OL.

Le Betis en recherche de liquidités

Recruté contre trois millions d’euros il y a maintenant neuf mois, Paul Akouokou a tout du un pari raté par la direction lyonnaise et cela n’arrange pas forcément le Betis Séville. En se débarrassant d’un joueur remplaçant, le club andalou avait malgré tout incorporé un pourcentage de 30% d'après El Estadio - contre un intéressement de 20% sur une plus value d'après l'OL - et espérait que le milieu ivoirien se refasse la cerise entre Rhône et Saône. Ce ne fut pas le cas et à l’heure de chercher quelques liquidités bienvenues, le Betis ne peut compter sur l’OL. Akouokou ne sera pas retenu par la direction durant l’été, mais il existe peu de chances qu’un transfert ne se fasse au-dessus des trois millions de l’été dernier après une saison blanche. Entre l’OL, le Betis et le joueur, les trois parties ont été perdantes.