Marquer de loin, un axe de progression à l’OL

Cette saison, l’OL a inscrit 49 buts, dont 25 du côté du Parc OL. Seulement, deux d’entre eux ont été inscrits en dehors de la surface de réparation.

On dit souvent que certaines équipes ont tendance à vouloir rentrer dans la cage avec le ballon. L’OL ne fait pas forcément partie de cette catégorie, même si la formation lyonnaise a prouvé à de nombreuses reprises qu’elle voulait faire le crochet de trop. À la différence de la saison dernière, l’exercice 2023-2024 est loin d’avoir été prolifique pour les Lyonnais. Seulement 49 buts inscrits, et encore, ce total a été revu à la hausse avec la seconde partie de saison. Sur les six premiers mois, l’OL n’en avait inscrit que 16 soit moins d’un but par match. Formation malade, l’OL a cherché à s’en remettre aux coups de pied arrêtés à l’arrivée de Pierre Sage avant de chercher à mettre en place un jeu plus séduisant.

Les Lyonnais ont plus misé sur les coups de pied arrêtés

Et pourtant, devenue une arme dans l’attirail offensif d’une équipe, la frappe de loin n’a pas été un point sur lequel ont appuyé Alexandre Lacazette et ses coéquipiers. Ce n’est pas vraiment une nouveauté, car ce constat est fait depuis quelques saisons déjà, mais en 2022-2023, l’OL avait réussi à abuser un peu avec une certaine réussite. Un an plus tard, seulement deux buts ont été inscrits en dehors de la surface à chaque fois à Décines. L’un par Skelly Alvero dans le nul contre le FC Metz et dernièrement par Malick Fofana contre Monaco. Est-ce le profil des joueurs, notamment dans l’entrejeu qui empêche d’utiliser cette arme qui pourrait faire sortir des blocs bas ? Peut-être, car on a souvent vu des frappes de Maxence Caqueret notamment manquer de puissance pour inquiéter le gardien adverse.