OL - Mercato : quel bilan pour les joueurs prêtés ? 

Cet été, l’OL va voir revenir de nombreux joueurs prêtés durant l’exercice 2023-2024. Le bilan est loin d’avoir été flamboyant.

Pour remonter la pente, Pierre Sage n’a pas hésité à restreindre son groupe et a laissé certains éléments en marge pendant six mois. Ces dossiers seront à traiter durant l’été et le mercato estival s’annonce assez conséquent. Car à cet effectif déjà pléthorique vont s’ajouter des retours de prêts. Pour la plupart, ce ne sont pas des joueurs qui ont vocation à être titulaires et on ne peut pas dire que leur expérience temporaire a forcément aidé à revoir leur avenir entre Rhône et Saône. À de rares exceptions, les joueurs prêtés ne se sont pas refaits la cerise loin de l’OL et un point de chute sera logiquement recherché durant l’été.

Skelly Alvero (Werder Brême)

Barré dans l’entrejeu de l’OL, l’ancien Sochalien n’a pas forcément eu plus de temps de jeu à Brême. Seulement six matchs joués en six mois et pourtant Alvero aurait séduit ses dirigeants. Les sorties du directeur sportif allemand le laissent penser, puisque des discussions ont été entamées pour une nouvelle saison en Bundesliga. S’il a une option d’achat, le Werder Brême préférerait un nouveau prêt avec un nouveau montant avantageux. À 22 ans, Skelly Alvero devrait avoir une nouvelle opportunité de se montrer en Allemagne et de faire mieux que son unique but en six matchs.

Amin Sarr (Wolfsburg)

L’air de la Bundesliga n’a pas plus réussi à Sarr. Arrivé l’été dernier, l’attaquant n’a pas été plus une réussite. Bien au contraire. Quatorze bouts de matchs (377 minutes) sans aucun but ni passe inscrit. Blessé entre décembre et mi-janvier, le Suédois n’a jamais pu trouver la bonne carburation et on imagine mal Wolfsburg lever son option d’achat. Hors du groupe lors de trois des quatre derniers matchs, Amin Sarr va encore traîner comme un boulet son transfert à l’OL à l’hiver 2023.

Mamadou Sarr (Molenbeek)

Difficile de vraiment juger la seconde partie de saison du défenseur, mais face à une décision commune, Sarr a préféré rejoindre Molenbeek pour gagner du temps de jeu. Sans une pubalgie contractée fin février, le défenseur aurait été largement au-dessus des 10 matchs joués comme ce fut le cas. Aligné comme numéro 6 ou défenseur, Sarr a vécu de l’intérieur les difficultés d’un club luttant pour le maintien et n’a pu aider à garder le RWDM dans l’élite. Pourtant, ses prestations ont été remarquées et ont donné lieu à des encouragements. De retour à l’OL, Mamadou Sarr devrait faire partie de l’équipe et voir son temps de jeu augmenter avec le club lyonnais.

Florent Sanchez (Molenbeek)

Une vraie déception. Après un prêt mitigé à Volendam la saison dernière, Florent Sanchez avait quitté l’OL dès l’été pour jouer une saison entière à Molenbeek. Dans la rotation jusqu’à début novembre avec deux buts notamment, le milieu a petit à petit disparu des radars et n’a plus joué depuis le 21 janvier. Certains supporters belges ont critiqué son comportement et c’est un retour à l’envoyeur qui est attendu dans les prochaines heures. Avant un nouveau prêt ?

Patouillet a séduit à Sochaux

Achraf Laaziri (Dunkerque)

Plutôt que d’enchaîner les matchs en National 3, le Marocain a accepté d’aller voir plus haut avec la Ligue 2 et bien lui en a pris. Avec 14 matchs joués, le latéral a pu engranger de l’expérience, mais aussi payer pour apprendre. Titulaire à neuf reprises, Laaziri a joué le maintien presque jusqu’au bout, mais l’USL Dunkerque a réussi à se maintenir. Sans être flamboyant, le Lyonnais a pu goûter au niveau et ça ne peut être que bénéfique.

Mathieu Patouillet (Sochaux)

Le grand vainqueur de ces prêts cette saison à l’OL. Envoyé à Sochaux, il a pu toucher au monde professionnel et a plutôt bien répondu présent. Si les clubs sochalien et lyonnais discutent pour un nouveau prêt, le gardien a vécu une saison à rebondissements et dans la peau d’un titulaire. Satisfait de sa première année, Patouillet a connu une séance de tirs au but mémorable à Bonal où il a définitivement été adopté par le peuple sochalien. S’il aimerait garder le but de l’OL un jour ou l’autre, "Mat Patouille" comme il est surnommé sait que les portes sont bouchées avec l’arrivée de Perri. Il devrait continuer à chercher de l’expérience ailleurs.

Jeffinho (Botafogo)

Prêté jusqu'en décembre, Jeffinho n'est pas encore prêt de faire son retour à l'OL. Toutefois, le retour au Brésil a fait du bien à l'ailier. Dans un championnat moins physique et plus ouvert, il peut faire parler sa capacité d'élimination et être de nouveau décisif. Cinq buts et deux passes en 18 matchs depuis janvier, Jeffinho a repris du poil de la bête. Malheureusement, après une première blessure en février, le joueur prêté par l'OL a rechuté ces derniers avec une absence estimée à deux ou trois mois...