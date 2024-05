Rayan Cherki a été un des acteurs forts de la noyade de l’OL, mais aussi de son sauvetage. Il clôture sa saison par une bonne note individuelle.

Top 2. Rayan Cherki se positionne en tant que deuxième meilleur passeur décisif des joueurs âgés de 20 ans et moins cette saison. Ce classement comprend les cinq grands championnats d’Europe. Le Lyonnais est parvenu à coller son nom aux côtés de gros challengers européens. Avec ses six offrandes en Ligue 1, il partage sa deuxième place avec le Madrilène Jude Bellingham. Tous deux se retrouvent dauphins de Sávio qui comptabilise 10 passes décisives dans le championnat espagnol.

Comme ses coéquipiers, Rayan Cherki n'a pas tout réussi cette saison. Sur le plan individuel, l’attaquant de 20 ans ne s’est pas imposé comme un titulaire indiscutable au onze confectionné par Sage. Le coach jurassien lui a préféré un rôle de "supersub". Une fonction qui n’a pas empêché au créateur lyonnais de réaliser sa saison la plus prolifique et de s’affirmer comme l'un des meilleurs de sa génération en Ligue 1. Ses bonnes performances lui avaient notamment valu une nomination au trophée du meilleur espoir de l’élite. Mais sans succès, il s’était vu devancé par Warren Zaïre-Emery.

Des axes de progression

Auteur d’une nouvelle offrande lors du revers en finale de Coupe de France face au PSG (1-2), Rayan Cherki a confirmé son statut de meilleur passeur décisif à l’OL. Plus à l’aise comme donateur que finisseur, l’international espoir français n’est, toute fois, pas assez réaliste lorsqu'il s'agit de trouver le chemin des filets. À l’image de son match face à Strasbourg (2-1), où l’attaquant rhodanien n’avait transformé aucunes de ses nombreuses occasions face au but adverse. Dans sa quête de progression, l’ancien de l’académie est en devoir d'améliorer son dernier geste afin de compléter sa palette et de faire de lui un joueur de plus gros calibre.