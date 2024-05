Dans le cadre d’un projet visant à faire un voyage aux États-Unis durant l’été, la réserve de l’OL a lancé un financement participatif. L’objectif est de récolter 8 500€ pour se rendre à Washington.

Un don pour la bonne cause. Depuis quelques jours, les joueuses de la réserve de l’OL féminin ont mis en place une cagnotte participative dans le cadre de leur projet. Ce dernier est de se rendre aux États-Unis pour une tournée estivale du côté de Washington notamment. Les joueuses de D3 se frotteront à McLean, une équipe de l’état de Virginie, et visiteront également les installations du Washington Spirit, propriété de Michele Kang. Pour pouvoir parvenir à ce long séjour de l’autre côté de l’Atlantique, les Lyonnaises ont donc lancé un financement participatif, afin de se responsabiliser, dans le but de récolter 8 500€ sur les 30 000 € que coute le voyage dans son ensemble.

Un maillot signé pour un don de mille euros

Afin d’attirer un maximum de monde à leur cause, les joueuses d’Antoine Capinielli ont mis en place un système de lots allant du porte-clé pour un don de 50€ et plus à un maillot signé des pros pour un don supérieur à mille euros. Si cette expérience et le message des joueuses de D3 vous parlent, vous pouvez faire un don en cliquant sur ce lien.