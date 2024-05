Ligue 1 : l’OL a signé la troisième moyenne d’affluence mais…

Avec près de 45 000 spectateurs en moyenne cette saison, le Parc OL se place derrière l’OM et le PSG. Seulement, l’enceinte de Décines est bien plus loin dans le classement quand il s’agit du taux de remplissage.

Que ce soit après Strasbourg il y a deux semaines ou le PSG samedi dernier, les joueurs de l’OL ont directement eu une pensée pour leurs supporters. Il faut dire que ces derniers ont parfaitement joué leur rôle de 12e homme aussi bien en Ligue 1 qu’en Coupe de France. Pourtant, rien n’était gagné au moment de repenser à la première partie de saison. Les exercices précédents avaient créé une fracture entre les joueurs et certains fans de l’OL. Mais dans le marasme lyonnais des six premiers mois, l’accent a été mis sur une volonté de pousser les coéquipiers d’Alexandre Lacazette à remonter la pente plutôt qu’à les enfoncer. Une stratégie qui s’est révélée payante et qui a fait du bien à l’OL dans la tempête.

14e taux de remplissage du championnat

Contre vents et marées, près de 45 000 spectateurs se sont rassemblés en moyenne à Décines lors des 34 matchs de Ligue 1. Le Parc OL finit donc avec la troisième moyenne derrière l’OM (60 799) et le PSG (47 369). Seulement, ce soutien populaire sans faille et sans précédent est à relativiser au niveau du temps de remplissage. Malgré quelques matchs à guichets fermés sur la fin de saison, le Grand Stade reste encore trop grand pour une saison sans Europe et n’a pas été aidé par les nombreux matchs joués le dimanche soir par l’OL. Cela changera peut-être la saison prochaine avec la Ligue Europa, mais avec 78,4% de taux de remplissage, le club lyonnais ne se trouve qu’à la 14e place en Ligue 1.