OL : Cherki a réalisé sa saison la plus prolifique en professionnels

Malgré un statut de remplaçant, Rayan Cherki a réussi à participer à la remontée de l'OL au classement. Il en a profité pour réaliser sa saison la plus prolifique en termes de statistiques.

Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, la saison 2023-2024 est la meilleure de Rayan Cherki depuis ses débuts en professionnels. Avec son club formateur, le jeune Lyonnais a vécu un exercice historique. L’OL est parvenu à se qualifier en Ligue Europa après avoir été lanterne rouge à la 15ᵉ journée de Ligue 1. À l’issue de cette saison, la prouesse collective est, à juste titre, mise en avant. Mais durant ce périple, des individualités se sont aussi mises en exergue. À l’image de Rayan Cherki. Pourtant, en prenant place sur le banc pendant une large partie de la saison, l'international Espoirs n'était pas voué à afficher un tel bilan personnel. L’attaquant de 20 ans finit avec 3 buts et 9 offrandes en 39 matchs (TCC). Ce qui lui donne le statut de meilleur passeur décisif de l’équipe. À titre personnel, ce bilan est le plus prolifique qu’il n’a jamais réalisé depuis sa signature dans l’équipe professionnelle, il y a 5 ans (2019).

La Coupe de France lui réussit bien

Lors de la finale de la Coupe de France face au PSG (1-2), le créateur rhodanien s'est encore illustré. Sur un corner, il avait déposé une offrande à Jake O’Brien pour l'unique but de l'OL sur cette rencontre. Il aurait pu récidiver quelques minutes plus tard si Donnarumma n'avait pas claqué la tête de Tagliafico. De nouveau décisif, Rayan Cherki a confirmé, une fois de plus, son aptitude à être particulièrement performant dans cette compétition. En effet, le numéro 18 termine avec deux réalisations et autant de passes décisives en six matchs cette saison. Il n'y a rien d’étonnant lorsqu’on regarde le palmarès individuel de Rayan Cherki en Coupe de France.

Depuis ses premiers pas dans le haut niveau, l’ancien de l’académie lyonnaise comptabilise 9 buts et 6 offrandes en 17 apparitions dans la coupe historique des clubs français (15 G/A). Au terme de cinq saisons sous la tunique rhodanienne, Rayan Cherki est potentiellement sur le départ, comme le laissent penser ses deux dernières sorties après Strasbourg et le PSG. Avec encore une saison, le meneur lyonnais est à la croisée des chemins avec son club formateur.