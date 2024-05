OL - Mercato : le Werder Brême est passé à l’action pour Alvero

Prêté durant l’hiver, Skelly Alvero a marqué des points auprès du Werder Brême. Le club allemand tente désormais de renégocier l’accord signé avec l’OL en vue de la saison prochaine.

Il reste une finale de Coupe de France à disputer, mais la direction de l’OL sait qu’elle va avoir du pain sur la planche durant l’été. Avec la Coupe d’Europe au programme la saison prochaine, le club lyonnais retrouve une certaine attractivité. Mais il va aussi falloir dégraisser un effectif qui affichait complet durant cette seconde partie de saison et qui verrait des retours de prêts. Avec trois compétitions dans quelques mois, l’abondance de biens ne sera pas de trop, mais on a pu voir Pierre Sage s’appuyer sur un noyau dur et restreint depuis six mois. Difficile donc de se faire une place et Skelly Alvero l’avait bien compris. Le milieu de terrain avait choisi de quitter les bords du Rhône pour aller chercher du temps de jeu durant l’hiver. Il avait été prêté avec option d’achat au Werder Brême.

Vers un nouveau prêt ?

Au sein du club allemand, Alvero n’est pas devenu un titulaire en puissance, mais a au moins fait bonne impression. Toutefois, la levée de l’option d’achat ne devrait pas intervenir durant l’été, ce qui ne veut pas dire que le futur de l’ancien Sochalien ne s’écrit pas en Bundesliga. Ayant confirmé l’intérêt pour Skelly Alvero il y a quelque temps, Clemens Fritz, responsable du football professionnel du Werder Brême, a confessé pour le média DeichStube que le club allemand été enfin passé à l’action. "Nous avons exprimé à Lyon notre intérêt de vouloir continuer avec Skelly pour la nouvelle saison. Nous sommes actuellement en discussions".

Cela concerne très logiquement les conditions d’un retour à Brême dans les semaines à venir et peut-être bien le montant de l’option d’achat qui était de 6,25 millions d’euros pour cet été ainsi qu’un pourcentage sur une plus-value.