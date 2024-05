OL : Lacazette fait d'une miette un vrai danger

Double buteur lors du succès de l'OL face au RC Strasbourg (2-1), Alexandre Lacazette a surperformé cette saison. Avec seulement 11,4 expected goals, l'attaquant a inscrit 19 buts.

Alexandre Lacazette a encore pondu une saison exceptionnelle. Unique buteur lyonnais lors du succès face au RC Strasbourg (2-1), l’avant-centre de 32 ans s’est de nouveau illustré en inscrivant deux buts (39e, 90+6e). Deux nouvelles réalisations qui le propulsent au statut de second meilleur buteur de Ligue 1 (19), derrière Kylian Mbappé (27). Malgré le début de saison cataclysmique du club rhodanien, Alexandre Lacazette est parvenu à s’imposer dans les statistiques. Premièrement, sur un plan collectif, car il est l’homme fort de la remontée historique de l’OL. Le capitaine lyonnais a permis à son équipe de glaner 20 points grâce à ses 19 réalisations en Ligue 1. Sur un plan personnel, l’histoire est tout aussi belle, puisqu'il est le meilleur buteur français dans les cinq grands championnats depuis le 10 décembre 2023 (16).

Très efficace dans le dernier geste

Dans la première partie de saison compliquée, l'OL a eu du mal à trouver le chemin du but, son attaquant tout autant. Alexandre Lacazette avait, donc, besoin de buts à son compteur et c’est sur la deuxième partie de saison qu’il a pu assouvir sa volonté. En cette deuxième moitié d’exercice, l’attaquant de l’OL comptabilise 15 réalisations (TCC). Un résultat impressionnant qui a demandé une solide efficacité dans le dernier geste. Fort heureusement, le gamin de Mermoz est très bon dans cet exercice. Il est même le plus performant dans l’élite. Alexandre Lacazette affiche le meilleur différentiel entre ses buts et ses expected goals cette saison (+7,6 ; 19 buts pour 11,4 Xg).

Une statistique qui nous raconte que l’avant-centre rhodanien ne laisse que peu de chances au gardien adverse lorsqu’il s’apprête à tirer et surtout qu'il fait d'un ballon anodin une vraie situation de buts. Il faudra poursuivre cette bonne dynamique samedi à Lille. Les hommes de Pierre Sage auront sûrement très peu d’occasions de trouver la marque face aux Franciliens. Le PSG est l’équipe ayant concédé le moins de buts cette saison en Ligue 1 (33).