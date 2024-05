OL - Mercato : le Werder Brême aimerait garder Alvero

Prêté par l’OL durant l’hiver, Skelly Alvero s’est bien acclimaté au Werder Brême. Le club allemand aimerait conserver le milieu, mais avant tout sous la forme d’un prêt.

À chaque changement de coachs, il y a des gagnants et des perdants. Avec l’arrivée de Fabio Grosso, Skelly Alvero avait clairement profité de ce renouveau pour gagner du temps de jeu, au point d’être presque un incontournable de l’Italien. Cela n’a duré que deux mois et la promotion de Pierre Sage a relégué le milieu d’abord sur le banc puis hors du groupe. Face à cette situation et à un effectif pléthorique, l’OL n’avait pas bloqué l’ancien Sochalien et avait accepté un prêt avec option d’achat du côté du Werder Brême. Arrivé en Bundesliga dans les derniers jours du mercato estival, Skelly Alvero n’a joué que six matchs pour une seule titularisation avant de se blesser début avril.

Des millions d'euros qui ne tomberaient pas cet été

Toutefois, le milieu de 21 ans semble avoir conquis le club allemand. Du haut de son double-mètre, le directeur sportif du Werder décrit Alvero comme "un chic type qui s’est très bien intégré". Clemens Fritz, dans une interview à Bild, a d’ailleurs avoué que voir le Français rester en Bundesliga n’est pas à exclure. "J'ai parlé avec Skelly. Il peut s'imaginer jouer pour nous la saison prochaine". Prêté avec option d’achat à un peu plus de six millions d’euros, Skelly Alvero ne serait pas acheté définitivement. Au Werder Brême, la solution serait celle d’un nouveau prêt pour une saison complète cette fois-ci. Est-ce que cette solution finira par convaincre John Textor et la direction de l’OL ?