OL féminin : les U19 féminines réalisent le triplé 

Après 2022 et 2023, les U19 féminines de l’OL ont remporté pour la troisième fois de suite le championnat de France. Elles ont battu Dijon 4 à 1 dimanche.

Jamais deux sans trois pour l’OL U19 féminin. Dimanche, les joueuses de Joé Labiani ont balayé Dijon et ainsi validé sans aucune contestation le titre de championnes de France. La victoire 4 à 1, obtenue grâce aux réalisations de Romane Rafalski (10e et 53e), Sabianna Jeunot (15e) et Louna Belhout Achi (80e), vient couronner une phase élite maîtrisée avec huit victoires en neuf rencontres (24 points).

Les Fenottes possèdent six longueurs d’avance sur leur dauphin, le PSG, et ne seront donc pas rattrapées à une journée de la fin de la compétition. Comme en 2022 et 2023, les jeunes footballeuses de l’Olympique lyonnais s'octroient la compétition nationale, symbole d’une formation qui tourne bien ces dernières années.

La réserve féminine glane un point à Grenoble

Avec ce sacre, les Rhodaniennes marchent sur les traces de leurs aînées, elles aussi victorieuses en D1 face à Paris lors de la finale (2-1). Si on considère la plutôt bonne saison de la réserve en D3, quatrième après son match nul à Grenoble (0-0) ce week-end, on constate que l’académie féminine se porte bien.

Les deux équipes termineront leur exercice 2023-2024 dimanche 26 mai. Les U19, après avoir fêté leur succès, iront à Guingamp, lanterne rouge, pour se faire plaisir, tandis que le groupe d’Antoine Capinielli accueillera l’Olympique Valence avec une potentielle place sur le podium à aller chercher. Il faudra pour cela obtenir un meilleur résultat que les Grenobloises puisque les deux adversaires comptent 46 unités.