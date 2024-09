Comme au mois d'août pour le stage de rentrée, les deux Lyonnais Axel Barreau et Rémi Himbert rejoindront l'équipe de France U17 dans quelques jours.

Ils sont désormais habitués. Depuis plusieurs mois, Axel Barreau et Rémi Himbert ont l'habitude de voyager ensemble pour rallier Clairefontaine. Membres des équipes de France jeunes, les deux footballeurs de l'Olympique lyonnais évoluent à présent avec les U17. Ils seront à nouveau convoqués pour le rassemblement du mois de septembre.

Lionel Rouxel a fait appel au gardien et à l'attaquant de l'OL, ainsi qu'à vingt autres joueurs. Ces membres de la génération 2008 participeront à deux rencontres amicales contre l'Ouzbékistan les mercredi 18 et vendredi 20 septembre. Un rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre de la préparation au premier tour des éliminatoires de l'Euro 2025 entre octobre et novembre. Lors de cette échéance, les Bleuets défieront Chypre, Gibraltar et la Slovaquie.

Himbert buteur en U19 le week-end dernier

Barreau et Himbert étaient déjà présents en août lors du stage de rentrée. Depuis, les deux garçons ont aussi retrouvé le championnat. Ils ont alterné entre les U19 et les U17, participant notamment au large succès 4 à 0 des plus jeunes à Saint-Étienne le 1er septembre. Le week-end passé, ils ont connu moins de réussite. Remontés en U19, ils ont perdu 3 à 2 face à Troyes. A noter néanmoins que l'avant-centre ou ailier avait ouvert la marque, inscrivant son deuxième but en trois affiches toutes compétitions confondues.