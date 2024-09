Fleury - OL : Alexandra Collin au sifflet pour la 1re journée de D1

La saison de D1 féminine devrait être lancée vendredi 20 septembre. A 21 heures, l'OL se déplacera à Fleury pour la première journée, avec Alexandra Collin aux commandes.

Dans une dizaine de jours sera lancée la Première Ligue, le nouveau nom de la D1, qui a changé d'identité à l'intersaison suite à la mise en place de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP). Maintenant, quand aura lieu cette première journée. Pour l'instant, aucune communication officielle n'est parvenue, mais contrairement à ce qui est actuellement indiqué sur le site de l'organisation, les rencontres devraient débuter dès vendredi 20 septembre, et non pas le 21 comme cela est écrit.

A cette occasion, les Fenottes, championnes de France en titre, se rendent à Fleury pour un premier duel déjà intéressant à observer. En attendant de connaître la chaîne qui diffusera cette partie, on précise au club que le match devrait se tenir le 20 septembre à 21 heures. Dans l'attente de la validation de la date par la FFF, on n'en sait pas beaucoup plus.

Arbitre de la finale de la Coupe de France en 2023

On a tout de même appris le nom de l'arbitre qui dirigera cette affiche. Il s'agit d'Alexandra Collin, une femme bien connue des Lyonnaises. Lors de l'exercice 2023-2024, elle était par exemple aux commandes des duels face au Paris FC et à Bordeaux. En mai 2023, elle avait aussi officié lors de la finale de la Coupe de France remportée par l'OL contre le PSG.

Alexandra Collin comptera dans sa mission sur ses assistantes, Clothilde Brassart et Nabila Zaouak. Rendez-vous à Bondoufle donc, vraisemblablement un vendredi, pour la première apparition officielle de Joe Montemurro à la tête de cette équipe.