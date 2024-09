Recruté plus de trente millions d'euros, Moussa Niakhaté a débuté son aventure avec l'OL avec une erreur contre Rennes. Le défenseur est conscient des attentes liées à son transfert et compte montrer ses qualités.

Il l'avoue lui-même, débuter de cette façon, "ce n'est pas la meilleure chose à faire quand tu viens d'arriver au club." Pour sa première officielle avec l'OL, Moussa Niakhaté s'était rendu coupable d'une grossière erreur de relance. Une balle en retrait sur Lucas Perri qu'Amine Gouiri s'est empressé d'intercepter pour aller faire le break pour le Stade rennais. Ayant plutôt réussi son arrivée au club en montrant un vrai enthousiasme et une vraie sympathie autour de lui, Niakhaté a vite été rattrapé par les critiques. Chose qu'il accepte.

"C'est la première fois que je fais une erreur de ce type-là. Après, tu ne peux pas la zapper. Il faut toujours analyser les choses et ne pas fermer les yeux. C'est juste une chose à ne pas reproduire parce que ça met ton équipe dans le trou, s'est-il remémoré sur Canal Plus Afrique. C'est comme ça, c'est mon histoire avec Lyon. Elle commence comme ça, le principal c'est de rectifier le tir le plus rapidement possible et montrer mon réel niveau et mes compétences."

"Je suis un passionné, je suis exigeant envers moi-même"

Encore loin d'être dominant contre Monaco malgré un mieux, Moussa Niakhaté a été bien plus à son avantage contre Strasbourg. Il y a eu certes trois buts encaissés portant à huit le total depuis le début de la saison, mais le Sénégalais a montré des signaux positifs dans l'impact. Suffisant pour faire taire les critiques ? Il en faudra plus pour faire oublier les plus de trente millions d'euros dépensés alors que Jake O'Brien a mis les voiles pour presque moitié moins. "Je sais qu’on me fait confiance ici que ce soit le staff, les joueurs, le club. C’est une vérité, je sais que tout le monde en parle, j’ai été acheté un certain prix donc c’est qu’on me fait confiance. C’est à moi de répondre présent et ça va passer par une rigueur de travail. Je suis un passionné, j’aime ça, je suis exigeant envers moi-même."

Plutôt bon communiquant, Moussa Niakhaté doit confirmer sur le terrain qu'il reste une bonne pioche malgré son prix.