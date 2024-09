Lens - OL (0-0) : les Lyonnais, solides, ramènent un point du Nord

Matic (OL) face ) Saïd (Lens) (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Dans une rencontre restée indécise jusqu'au bout et que l'OL aurait pu remporter, Lensois et Lyonnais n'ont finalement pas réussi à se départager (0-0).

Les huit buts encaissés depuis le début du championnat ont visiblement marqué les Lyonnais. Lors de leur déplacement à Lens ce dimanche, ces derniers ont avant tout cherché à bien défendre et à rester en place contre une formation dont la qualité offensive est louée. Cela a bien marché, puisqu’ils ont globalement concédé peu de situations à leur adversaire. Solide derrière, l’OL voulait aussi frapper fort devant, mais pour cela, il lui a manqué un peu de créativité, mais aussi de réussite car Abner (27e) et Alexandre Lacazette (32e) ont eu les meilleures occasions de la première période, sans oublier le but refusé à Gift Orban pour hors-jeu (10e).

Les deux équipes sont donc rentrées aux vestiaires à 0-0, dans un duel avant tout tactique où chacun a voulu réduire la marge d’erreur au minimum. Plus de patience chez les Sang et Or, un jeu plus direct pour les Rhodaniens, et finalement un nombre de phases de domination assez équilibrées entre les deux camps.

Un nul logique

La deuxième période est repartie sur des bases similaires, avec pour commencer une superbe intervention de Moussa Niakhaté dans sa surface (48e), avant que les hommes de Pierre Sage ne remontrent le bout de leur nez avec des corners et surtout, une nouvelle réalisation hors-jeu d’Orban (55e). Voyant son groupe commencer à monter en régime, l’entraîneur de l’OL a alors choisi de lancer Georges Mikautadze et Jordan Veretout à la 65e afin de faire basculer la partie en leur faveur.

Cela n’a pas forcément rendu l’Olympique lyonnais plus saignant en attaque, alors Malick Fofana a remplacé Abner à la 80e. Mais le compteur est finalement resté bloqué à 0-0, ne satisfaisant aucun des deux clubs. Les partenaires de Lucas Perri, auteur d’un arrêt décisif à la dernière seconde, sont 13es après quatre journées (quatre points) avant de recevoir Marseille dimanche prochain dans un autre choc très attendu. La bonne nouvelle vient de la solidité défensive, qui sera nécessaire dans une semaine, mais il faudra aussi capitaliser sur les quelques actions que les Rhodaniens pourront se procurer, ce qui n'a pas été le cas à Bollaert.