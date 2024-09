Ligue 1 : après Lens (0-0), l'OL pas plus avancé au classement

Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens – OL (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

S'il s'est rassuré en défense, l'OL a peut-être laissé échapper deux points chez un concurrent direct dimanche à Lens (0-0). Au classement, il est 13e.

Un point qui va compter ? On aimerait écrire que oui pour l'OL, mais on ne le saura qu'à l'issue de la saison. En attendant, il existe un sentiment contrasté après le voyage à Lens conclu sur un 0-0. En voyant le verre à moitié plein, on peut dire que les Lyonnais ont stoppé l'hémorragie défensivement avec un premier "blanchissement", surtout chez une formation reconnue pour ses qualités offensives.

En attaque, en revanche, il reste du boulot, même si Gift Orban a trouvé deux fois la mire en position de hors-jeu et que Brice Samba est intervenu devant Abner et Alexandre Lacazette. Il faudra certainement en faire plus pour l'emporter contre Marseille dimanche prochain. Rappelons que les hommes de Pierre Sage n'ont pas trouvé la faille sur trois de leurs quatre parties en Ligue 1 de l'exercice 2024-2025.

Le 6e, Reims, est à 3 points

Comptablement en revanche, les Rhodaniens ne sont pas plus avancés. Après quatre journées, les voilà 13es, quatre points au compteur. John Textor, qui ambitionne de retrouver la Ligue des champions, peut difficilement se réjouir d'un tel bilan, même si les deux défaites pour commencer le championnat ont forcément plombé ces premières semaines de compétition. A ce jour, le 6e et dernier qualifié en coupe d'Europe, Reims, possède trois longueurs d'avance sur l'Olympique lyonnais.