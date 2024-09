Jordan Veretout entre à son tour dans l'histoire de l'OL

Dimanche à Lens, Jordan Veretout a fait ses premiers pas avec l'OL. Le milieu de terrain a été brouillon, mais actif dans l'entrejeu.

Et de 593. En remplaçant Corentin Tolisso dimanche à Lens (0-0), Jordan Veretout est devenu le 593e joueur de l'histoire de l'OL. Sur le terrain du stade Bollaert, il aura disputé les 25 dernières minutes, même si, a priori, ce n'est pas à la place de champion du monde 2018 qu'il aurait dû rentrer, comme l'a confié Pierre Sage. Ayant signé le 4 septembre avec son nouveau club, l'ancien Marseillais n'a eu que quelques jours pour se familiariser à ses coéquipiers lyonnais.

L'entraîneur rhodanien avait par ailleurs indiqué que le footballeur de 31 ans avait seulement une heure de jeu dans les jambes, puisqu'il s'entraînait avec la réserve de l'OM avant son transfert. On peut donc s'attendre à une montée en puissance sur le plan athlétique, qui est en plus une de ses qualités premières.

Prochain match face à... l'OM

Contre les Sang et Or, Veretout s'est montré actif, prenant effectivement le rôle de son prédécesseur un peu plus haut dans l'entrejeu. On l'a plusieurs fois vu harceler la première relance lensoise, ce qui a fait du bien sur certaines séquences aux Lyonnais. Avec le ballon, il est apparu un peu plus brouillon. Il faudra toutefois attendre d'en voir un peu plus avant de juger de son impact, pourquoi pas dès dimanche prochain face à un adversaire qu'il connaît bien. L'équipe rhodanienne recevra Marseille dimanche à 20h45 pour le choc de la cinquième journée de Ligue 1. Une affiche forcément particulière pour le natif d'Ancenis (Loire-Atlantique), qui pourrait avoir l'occasion de démarrer cette rencontre.