Lens - OL (0-0) : les Lyonnais "progressent", pour Clinton Mata

L'OL a livré son meilleur visage sur 90 minutes à Lens (0-0). Cela n'a pas suffi à l'emporter, mais Clinton Mata y a vu des choses encourageantes.

Bien sûr, il n'y a pas la victoire comme face à Strasbourg (4-3). Mais à Lens dimanche (0-0), l'OL a certainement montré son visage le plus convainquant durant l'entièreté d'une rencontre depuis le début du championnat. Les coéquipiers de Clinton Mata ont certes subi parfois les séquences de possession des hommes de Will Still, mais ils se sont surtout montrés très solides pour les contrer.

Il n'a finalement manqué qu'un but pour que le bilan passe totalement dans le positif. Néanmoins, l'Olympique lyonnais s'est rassuré à la fois défensivement et dans sa faculté à lutter contre une équipe qui est encore invaincue. Il n'est pas beaucoup plus avancé au classement (13e), ce qui est finalement la plus grosse déception de la soirée.

"Le nul est mérité"

A l'issue de la rencontre, Mata voulait tout de même retenir le côté encourageant de ce point ramené du Nord. "Ce n'est pas un sentiment de fierté. On venait chercher un résultat, ça a été un bon match des deux côtés et je pense que le nul est mérité, a décrypté le défenseur angolais au micro de DAZN. De la frustration ? C’est clair qu’au regard des occasions, il nous a manqué de conclure nos opportunités. On progresse, on a vu un groupe solide, on n’a rien laissé à nos adversaires sur le plan défensif et on aurait pu récupérer les trois points. Ce n’est pas pour aujourd’hui, mais ça sera pour la prochaine partie."