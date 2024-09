Mercato : Lovren quitte l’OL et rejoint le PAOK

Placé dans le loft durant l’été, Dejan Lovren n’avait plus d’avenir à l’OL. Le défenseur central s’est engagé pour deux saisons avec le club grec du PAOK.

Petit à petit, le nombre de joueurs mis au placard se réduire. En juillet dernier, la direction sportive de l’OL prenait le choix de créer un loft afin de réduire le groupe de Pierre Sage pour le stage en Autriche. Le club ne comptait plus sur ces footballeurs, mais tous n'ont pas trouvé rapidement une porte de sortie. D’abord cinq, puis six avec le retour de Rayan Cherki des Jeux olympiques, ce groupe ne compte désormais plus que deux éléments : l’international Espoirs, mais ce dernier pourrait en sortir très vite, et Paul Akouokou. On pourrait y ajouter Anthony Lopes, relégué en quatrième position chez les gardiens, ou encore Florent Sanchez, mais ce dernier a choisi d’évoluer avec la réserve en attendant mieux. Jusqu’à mercredi, Dejan Lovren faisait encore partie de ce loft, mais il a réussi à trouver une solution pour rebondir ailleurs.

Libéré de sa dernière année de contrat

À 35 ans, le défenseur croate quitte pour la deuxième fois de sa carrière l’Olympique lyonnais. En 2013, il avait rejoint la Premier League et Southampton. Onze ans plus tard, la destination est plus exotique avec le championnat grec. Toutefois, en signant pour deux saisons avec le PAOK, Lovren va découvrir les ambiances surchauffées du Toumba Stadium et ses 27 000 places. Il s’offre également un dernier challenge avant de pourquoi pas ranger les crampons chez lui en Croatie, ou ici, en Grèce. Dans l’opération, l’OL ne récupère pas d'indemnité puisqu'il l'a libéré de son contrat qui courait jusqu'à 2025, mais il se déleste tout de même d’une dernière année d’un salaire conséquent.