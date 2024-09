Will Still, ancien entraîneur de Reims aujourd’hui à Lens (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

A l'issue du match nul entre Lens et l'OL dimanche (0-0), Will Still se satisfaisait du point récolté, permettant à son équipe d'être encore invaincue.

Comme du côté de l'OL, il y avait un mélange de satisfaction et d'une pointe de regret à Lens après le nul de dimanche (0-0). Will Still s'attendait à un "meilleur Olympique lyonnais", et il ne s'est pas trompé. Ce dernier a plus que fait jeu égal avec son adversaire, se créant les plus grosses occasions, marquant même par deux fois par Gift Orban, l'attaquant étant cependant en position de hors-jeu à chaque fois.

L'ancien entraîneur de Reims ne faisait donc pas vraiment la fine bouche après la partie. "C’est un point correct, un de plus. On n’a toujours pas perdu, nous n’avons pris qu’un but en quatre matchs et on continue de progresser. Certes, on doit encore améliorer beaucoup de choses, notamment dans les 25-30 derniers mètres : trouver comment réussir cette dernière passe, ce dernier geste, ou bien faire cette passe supplémentaire, parce que parfois, on se précipite", a-t-il observé.

"La rencontre pouvait tourner dans un sens comme dans l’autre"

Après quatre journées, le coach lensois retient donc plutôt le positif de ce début de championnat. "Il ne faut pas négliger les équipes en face de nous, c'étaient deux belles formations qui se faisaient face. Nous avons affronté deux clubs qui joueront la Ligue des champions (Brest et Monaco) et un qui jouera la Ligue Europa. A domicile, tu as envie de gagner, mais je pense que la rencontre aurait pu tourner dans un sens comme dans l’autre, a-t-il conclu. Il y a beaucoup de choses positives à retenir."