"La quête du titre commence aujourd'hui", c'est par ces mots que John Textor a encouragé les joueurs de l'OL ce dimanche avant le duel face à Lens.

D'un naturel optimiste et ambitieux, John Textor ne se laisse pas abattre par quelques contretemps. Si son équipe de l'OL a remporté un seul de ses trois premiers matchs de Ligue 1, et qu'elle doit affronter Lens (ce dimanche), puis Marseille (le 22 septembre), le patron d'Eagle Football ne cache pas son objectif de Ligue des champions.

Mercredi, lors de sa longue prise de parole, il a clairement annoncé que ne pas retrouver la C1 à l'issue de cet exercice 2024-2025 serait un "échec". L'effectif actuel a-t-il les moyens de finir dans le top 4 du championnat ? Lui en tout cas y croit, et va même plus loin. "On peut renforcer nos intentions, grandir ensemble avec des belles perspectives pour l'avenir, mais si on ne gagne pas la Ligue 1, je pense que c'est une déconvenue", avait-il déclaré. L'Olympique lyonnais prêt à lutter avec le Paris Saint-Germain ? Son président en a envie en tout cas.

Une piqûre de rappel avant Lens

Il l'a à nouveau répété ce dimanche. S'il suit attentivement les résultats de Molenbeek et de Botafogo, qui sont en tête de leur championnat respectif, comme le montrent ses publications sur les réseaux sociaux, l'Américain est également derrière le groupe de Pierre Sage.

A quelques heures de la confrontation face aux Lensois, Textor a partagé un message d'encouragement en français à l'intention d'Alexandre Lacazette, de ses coéquipiers et du staff. "Aujourd'hui est le premier jour du reste de nos vies. Faisons en sorte que ça compte. La quête du titre commence ici", a-t-il écrit sur Instagram. De quoi bien rappeler quelles sont les ambitions de cette saison pour l'OL, que cela soit réaliste ou pas.