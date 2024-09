OL : Ada Hegerberg au soutien de la section féminine de Bordeaux

La section féminine de Bordeaux s'apprête à retourner dans les rangs amateurs. Une information que ne digère pas Ada Hegerberg.

Elle est une voix qui compte dans le football mondial. Première Ballon d'Or féminine de l'histoire, Ada Hegerberg n'hésite pas à s'emparer de certains sujets, qu'ils touchent à son sport ou non, et à faire entendre son opinion à ce propos. Forcément, le football féminin, sa diffusion, son traitement et son développement en font largement partie. Et lorsque la section féminine des Girondins de Bordeaux se voit contrainte d'abandonner son statut professionnel, la Norvégienne ne pouvait pas se taire.

"C'est une honte"

Sur X, anciennement Twitter, l'attaquante lyonnaise a publié un texte pour dénoncer ce résultat, dû en très grande partie à la gestion calamiteuse de l'institution dans son entièreté par Gérard Lopez. "La D1 avait besoin de Bordeaux. De grandes joueuses y ont joué. Elles ont fait honneur à leur club durant des années. Voir une section féminine disparaitre dans l'indifférence, en 2024, année des JO en France, c'est une honte, a-t-elle affirmé. Je leur apporte tout mon soutien."

Pour rappel, chez les hommes, les Bordelais sont repartis de National 2, mais n'ont pas les moyens et/ou l'envie de mettre au pot pour les femmes afin de leur permettre d'évoluer en D2. Descendues (dernières du championnat) et pratiquement laissées à l'abandon lors de l'exercice 2023-2024, les Girondines devraient reprendre leur parcours en Régional 1 pour les seniors. C'est l'association qui sera chargée de faire revivre cette équipe qui a compté dans l'élite française, avant les déboires de ces dernières années.