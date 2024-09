Lens - OL : Bollaert encore à guichets fermés

Ernest Nuamah lors de Lens – OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

La rencontre de ce dimanche soir (20h45) entre Lens et l'OL se disputera à guichets fermés, soit devant près de 38 000 spectateurs.

A ce rythme-là, c'est désormais une habitude, même si on pourrait rétorquer qu'on est loin du plus grand stade de France (en capacité). Dimanche, les supporteurs de Lens donneront de la voix pour encourager leurs protégés face à l'Olympique lyonnais (20h45). Les 1 000 Rhodaniens essayeront de se faire entendre dans une ambiance qui s'annonce assez bouillante, dans le bon sens du terme, à Bollaert.

51e match consécutif à guichets fermés

Les plus de 38 000 places disponibles dans l'enceinte lensoise ont trouvé preneur, permettant au club arlésien de fêter une 51e affiche officielle consécutive à guichets fermés. Cela fait donc près de trois ans que la formation Sang et Or évolue devant un public au complet chez elle.

Un soutien populaire que les coéquipiers d'Alexandre Lacazette espèrent doucher en l'emportant lors de cette quatrième journée. Un succès qui ferait un bien fou à l'OL, qui n'a pas idéalement entamé son championnat (trois points en trois rencontres), au contraire des hommes de Will Still, qui jouent déjà les premiers rôles (cinquièmes provisoirement). Les Nordistes sont pour l'instant invaincus et comptent sept unités au classement.