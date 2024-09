Tagliafico (OL) et Frankowski (Lens) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lens et l'OL s'affronteront pour la 105e fois ce dimanche (20h45). Actuellement, le bilan est encore favorable aux Lyonnais.

Pour les Lyonnais, impossible d'oublier le 4 mai 2002. Ce jour-là, l'OL est entré dans l'histoire en glanant le premier de ses sept titres de champions de France. Sa victime, Lens, qui terminera finalement deuxième après son revers 3 à 1 lors de la dernière journée de D1. Mais les 104 parties entre les deux clubs n'ont pas toujours été aussi joyeuses pour la formation rhodanienne.

En effet, elle a connu plusieurs défaites face aux Sang et Or, 36 au total, même si le bilan des confrontations lui est aujourd'hui plutôt profitable (45 succès et 23 matchs nuls). Ce dimanche à 20h45, les deux équipes se défieront pour la 105e fois depuis 1951, date de la première.

Lens a gagné 3 des 5 derniers matchs

Si les Lensois ont moins gagné, il faut tout de même souligner que les premiers rendez-vous ont globalement davantage tourné en leur faveur. Ils se sont ensuite équilibrés, avant de tourner du côté lyonnais entre 1998 et 2022. Mais depuis, les Nordistes montent en puissance. Sur les cinq derniers duels, ils ne comptent qu'un revers, 2-1, en février 2023. Ils se sont surtout imposés à trois reprises, dont deux fois la saison dernière (3-2 et 0-3). Et quelque chose nous dit que ce sera encore compliqué pour les hommes de Pierre Sage à Bollaert en ce 15 septembre.