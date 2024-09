Textor parle du titre ! L'OL défie l'OM...

De retour après la trêve internationale, comme l'OL, Tant qu'il y aura des Gones est revenu sur la partie de dimanche à Lens (0-0). L'émission s'est aussi penchée sur le discours de John Textor et le match face à l'OM.

Pas de deuxième succès pour l'OL, mais le match nul à Lens dimanche a tout de même livré certaines indications (0-0). De cette partie, il en a été longuement question dans Tant qu'il y aura des Gones ce lundi. Avec nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale en plateau, l'équipe de TKYDG a notamment évoqué la bonne tenue de la défense lyonnaise à Bollaert, ainsi que le milieu de terrain, coupable lui de ne pas suffisamment peser offensivement lors des rencontres.

Textor a-t-il raison de viser le titre ?

Ensuite, il a été question de John Textor. Le président du club rhodanien a pris la parole mercredi dernier, affirmant, entre autres, vouloir jouer le titre et concurrencer le PSG. A-t-il raison de faire preuve d'autant d'ambition ? Et est-ce en adéquation avec les actions des dirigeants et la qualité du groupe ? Autant d'interrogations qui ont animé le deuxième thème.

Enfin, il était temps de se projeter sur la prochaine confrontation pour les coéquipiers de Corentin Tolisso. Le 22 septembre prochain, l'Olympique lyonnais recevra Marseille pour un choc qui clôturera la cinquième journée de Ligue 1. La bataille des entraîneurs entre Pierre Sage et Roberto De Zerbi promet beaucoup dans cette affiche qui sera une belle opposition de style.