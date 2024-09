Avant de défier l'OL, l'OM recrute Adrien Rabiot

Dimanche prochain, l'OM affrontera l'OL lors de la 5e journée de Ligue 1. Avec Adrien Rabiot dans ses rangs ? Pierre Sage espère que non.

Pendant que Lensois et Lyonnais disputaient le dernier match de la quatrième journée de Ligue 1, une énorme information est venue secouer l'actualité de la Ligue 1. Adrien Rabiot s'apprête à débarquer à Marseille. Libre de tout contrat, l'ancien Parisien passera sa visite médicale ce lundi. Un recrutement qui n'est pas innocent, notamment pour l'OL.

Plus de deux mois sans jouer

En effet, dimanche prochain, le choc de la cinquième journée opposera les hommes de Pierre Sage à... l'OM. Les Marseillais compteront-ils dans leurs rangs l'international français (48 sélections) pour cette affiche ? Ce n'est pas certain, car il n'a pas joué depuis plus de deux mois et la demi-finale de l'Euro avec les Bleus. Mais le milieu de terrain s'est entretenu physiquement de son côté en attendant de trouver un projet cet été. Cela aura été plus long que prévu, mais il ne devrait pas non plus tarder à retrouver la compétition.

La semaine d'entraînement donnera certainement plus d'indications au staff phocéen. Fera-t-il son retour sur les pelouses de L1, un championnat qu'il a quitté en 2019, du côté de Décines ? Sage est plutôt contre, sans surprise. "Ils viendront chez nous en étant renforcés, j’aimais mieux quand il n’était pas là… mais bon, nous serons à onze sur le terrain et eux aussi, a-t-il déclaré sur DAZN. J’aurais préféré qu’il rejoigne Marseille une semaine plus tard."