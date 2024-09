Lens - OL (0-0) : premier clean-sheet pour Perri en Ligue 1

Pour la première fois de sa courte carrière en Ligue 1, Lucas Perri n'a pas eu besoin d'aller chercher le ballon dans ses filets face à Lens (0-0).

La série s'arrête donc à quatre. En Ligue 1, cela faisait quatre parties, à cheval sur deux exercices, que l'Olympique lyonnais encaissait au moins un but. C'est peu finalement, mais en ce début de saison, il avait pris l'habitude de faire des cadeaux aux adversaires. Lucas Perri accueillera certainement avec joie son premier "clean-sheet" pour lui en championnat (quatre matchs). Surtout que celui-ci n'a pas été réalisé n'importe où, à Lens (0-0), adversaire toujours difficile à museler.

L'OL stoppe la série de Lens

Les Sang et Or avaient en effet trouvé la faille lors de leurs 19 dernières rencontres de L1. C'est finalement l'OL, de manière surprenante, qui a mis un terme à la réussite lensoise. Pour cela, il a fallu que les partenaires de Clinton Mata se montrent solides et vigilants. Ils n'ont pas concédé grand-chose à leurs adversaires, ce qui reste la principale satisfaction de la soirée.

Il fallait remonter au 12 mai dernier, lorsque les Rhodaniens s'étaient déplacés à Clermont (succès 1 à 0), pour les voir museler l'équipe adverse lors d'une affiche officielle. Après les huit réalisations encaissées lors des trois premières sorties, ce "blanchissement" est forcément le bienvenu. Reste maintenant à combiner cela à plus de réalisme et de puissances offensives, et Pierre Sage pourra véritablement se réjouir.