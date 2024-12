Benoit Bastien devant Lovro Majer et Alexandre Lacazette lors d’OL – Rennes (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Après la Ligue Europa, l’OL retrouvera la Ligue 1 pour la dernière journée en 2024, dimanche (20h45). Le déplacement au Parc des Princes contre le PSG sera arbitré par Benoit Bastien.

Les yeux sont d’abord rivés sur la Ligue Europa jeudi soir, mais face à la dynamique actuelle, il y a malgré tout une certaine impatience. Étant les deux meilleures formations sur les neuf dernières journées de Ligue 1, le PSG et l’OL s’affrontent dimanche soir (20h45) au Parc des Princes. La première place du classement n’est pas en jeu, mais ce voyage dans la capitale est un vrai test pour les joueurs de Pierre Sage, d’autant plus que le club parisien semble moins conquérant. C’est souvent ce qui ressort des avant-matchs contre le PSG avant que l’OL ne redescende vite sur terre.

Un arbitre d'expérience pour ce choc

Cette année, les coéquipiers de Georges Mikautadze espèrent bien déjouer les pronostics et relancer complètement la Ligue 1 juste avant la trêve hivernale. Pour ce choc de la 15e journée, le sifflet revient à un arbitre d’expérience, en la personne de Benoit Bastien. Il sera assisté d’Hicham Zakrani et d'Aurélien Berthomieu tandis que Pierre Gaillouste procèdera aux différents changements au Parc des Princes. Mathieu Vernice et Cédric Dos Santos prendront eux place dans le bus et superviseront les actions litigieuses pour le compte de la VAR.