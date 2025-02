OL - Guingamp : un duel des extrêmes à Décines

Ce samedi, l’OL féminin retrouve la compétition après une semaine de pause. Face à Guingamp, et malgré la trêve internationale qui se profile, les Fenottes veulent reprendre leur avance au classement.

Pour l’engouement autour de la rencontre, les joueuses de l’OL ont certainement connu mieux. Le duel contre Guingamp qui se tient ce samedi à 17h du côté de Décines est loin de déclencher les passions. Avec un adversaire lanterne rouge de Première Ligue avec seulement trois points, difficile d’y voir une véritable adversité pour les Fenottes. Cinquante-huit buts inscrits et 4 encaissés d’un côté, 6 marqués et 54 concédés de l’autre, ce seront les opposés ce samedi. Il n’y a qu’à regarder le match aller et la victoire lyonnaise 8-0 pour comprendre que cette rencontre est celle des extrêmes. Avec 40 points au compteur, les joueuses de Joe Montemurro ont vu le Paris FC étriller Saint-Etienne (4-0) vendredi soir et revenir à quatre longueurs. Reprendre sept points d’avance sera le seul objectif de cette rencontre de la 15e journée.

Du temps de jeu pour les habituelles remplaçantes ?

Avec la trêve internationale qui se profile dès le coup de sifflet final, l’OL va se retrouver en effectif plus que réduit pour les deux prochaines semaines. Néanmoins, ce match contre Guingamp pourrait servir à revoir certaines joueuses comme Sofia Huerta, Alice Sombath ou encore Sara Däbritz. Peut-être pas dès le coup d’envoi pour certaines mais la volonté du staff lyonnais de gérer les temps de jeu pour les internationales devrait faciliter les rotations. Même si les Lyonnaises sont loin d’être fatiguées par leur récent calendrier. Avec seulement deux rencontres en un mois, les coéquipières de Christiane Endler ont eu le temps de travailler en vue du mars qui s’annonce bien plus palpitant. Mais chaque chose en son temps…