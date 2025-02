Montpellier - OL : Gasset ne va pas s’appuyer sur le match aller

Ayant tenu en échec l’OL pendant plus de 90 minutes, Montpellier s’était finalement incliné. Malgré le bon visage, Jean-Louis Gasset ne veut pas s’appuyer sur le match aller à Décines, la faute aux nombreuses blessures et au mercato hivernal.

Depuis plusieurs années, la Ligue 1 ne suit plus un calendrier en miroir. Les affiches sont désormais dans le désordre et en ce sens, l’OL et Montpellier se font déjà face. Pourtant, les deux formations se sont affrontées il y a à peine plus d’un mois. C’était le 4 janvier dernier pour la première sortie en 2025. Malgré un jeu indigeste, les Lyonnais avaient malgré tout lancé leur année civile avec trois points grâce à un csc montpelliérain dans les dernières secondes du match.

Lanterne rouge du championnat, le MHSC peut-il s’appuyer sur cette sortie à Décines qui aurait pu tourner en sa faveur sans un incroyable manqué de Khalil Fayad, buteur malheureux en fin de match ? En aucun cas d’après Jean-Louis Gasset. "Il n’y a qu’à regarder la composition de l’équipe. On a perdu huit joueurs en un mois. C’était le 4 janvier. On a perdu Maksimovic, Sagnan, Sylla, Omeragic. Dzodic et le petit Isouffou sont blessés et au mercato, on a perdu Adams et Al-Tamari, donc je ne peux pas m’appuyer sur grand-chose. On a une équipe nouvelle avec une animation qui change de semaine en semaine parce qu’on regarde nos points forts et on essaye de s’adapter."

"L'OL avait peut-être des joueurs qui avaient la tête ailleurs"

Ce dimanche, l’entraîneur montpelliérain va devoir faire du bricolage, notamment sur le plan défensif comme il l’a avoué vendredi. En face, l’OL s’avancera avec un groupe au complet. Alexandre Lacazette va faire son retour même s’il ne sera sûrement pas à 100% physiquement. Néanmoins, malgré le changement d’entraîneur par rapport au match début janvier, Jean-Louis Gasset concède que le visage lyonnais sera différent avant tout dans l’état d’esprit. "Le mercato est terminé donc par rapport au match aller, eux aussi avaient des joueurs qui avaient peut-être la tête ailleurs. Aujourd’hui, ils sont dans la ligne droite pour aller chercher l’objectif." Celui de la Ligue des champions et de ne plus laisser des points en route.